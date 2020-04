Motokáry s logem české automobilky Praga patří k absolutní světové špičce a připsaly si dokonce i titul světového šampiona v nejvyšší kategorii.

Motokára Praga v plném závodním tempu | Foto: Praga

Za více než deset let, co se v Itálii vyrábějí motokáry s logem tradiční české značky Praga, jich vzniklo kolem dvaceti tisíc. “V posledních letech se roční produkce pohybuje řádově mezi 2-3 tisícovkami kusů. Letos jsme poprvé měli našlápnuto k překročení hranice tří tisíc. Vinou současných okolností se to ale nejspíš nepodaří,” uvedl v rozhovoru pro Deník a Automix.cz majitel italské továrny IPK s.r.l. (která motokáry Praga vyrábí) Petr Ptáček.

“Továrnu v Itálii jsme museli z rozhodnutí tamější vlády uzavřít v březnu a otevřít ji nebude možné určitě dříve než 4. května. To se však navíc ještě může změnit, doufejme, že se tak nestane a 4.května otevřeme” říká. Zatím musí být více než dvě desítky zaměstnanců doma a nevyužité jsou také špičkové počítači řízené obráběcí stroje.

Karanténa a další opatření přijatá v souvislosti s epidemié nového typu koronaviru, odložila také slavnostní představení nových typů motokár. “Například jsme v součinnosti s partnery v Indii vyvinuli elektrickou motokáru s bezkonkurenčními parametry a máme připravené také další novinky. Právě premiéra elektrické motokáry plánovaná na 29. února a 1.března musela být odložena.” uvádí Ptáček.

Na motokáry vyrábí Praga veškeré potřebné díly. Jedinou výjimkou je motor, který dodávají specializované italské nebo rakouské firmy. Pro laika zní přímo neuvěřitelně, že z dvoutakního jednoválce, který má zdvihový objem 125 cm3 pro nejvyšší třídu KZ1 zvládnou ladiči motorů “vytáhnout” výkon i přes padesát koňských sil. Otáčky se přitom můžou dostat až na více než 15 000 za minutu. Díky tomu činí zrychlení z nuly na stovku méně než tři sekundy a i na klikatých motokárových tratích se tyto stroje umí rozjet na rychlost kolem 140 kilometrů v hodině.

Vývoj běží neustále

Více než osmdesát procent produkce Pragy koupí každý rok závodní jezci různých kategorií. “Děláme motokáry všech velikostních kategorií. Jezdci továrního týmu pak ověřují při závodech nové a upravené díly. “Mohlo by se zdát, že na motokáře není co vylepšovat, ale vývoj běží prakticky nepřetržitě. Změny se dělají na šasi, na brzdách, hnací ose i jinde. Je podobné jako ve Formuli 1,” říká s úsměvem Petr Ptáček.

S ověřováním vymyšlených řešení pomáhá konstruktérům také závodník Petr Ptáček junior. “Má cit poznat, co funguje a co ne a také zvládá vysvětlit proč a jak. To zdaleka každý závodník neumí,” dodává.

Petr Ptáček junior však už kategorii motokár v zásadě opouští. V současnosti je již velmi nadějným formulovým jezdcem. Možná tak bude následovat kariéry pilotů Formule 1, kteří na motokárách vyrobených v Salizzole poblíž města Verona trénovali nebo závodili. Byli jimi Romain Grosjean, Danyiĺ Kvyat, Alex Albon, George Russel, Brandon Hartley a další. V ženské nejvyšší formulové lize W Series z líhně Pragovky vzchází loňská vicemistrně Beitske Visser z Holandska a mlaďoučká Španělská naděje Nerea Marti.

S motokárami značky Praga se lze setkat také v půjčovnách. Navíc továrna v Salizzole, italská základna Praga, v jejímž showroomu je i několik aut Praga, vyrábí motokáry prodávané pak pod dalšími značkami. Třeba se jménem bývalého závodníka formule 1 Ralfa Schumachera, Formula K, OK1, ale i privátními značkami. Pro zajímavost za zrodem Formule K stál mnohonásobný mistr světa v GT a tovární pilot Ferrari Andrea Bertolini a někdejší hlavní mechanik Niki Laudy Pietro Corradini.