Vůz se projížděl přímo v úvodní scéně. Na rozdíl od svého osudu v dobovém snímku dopadl tento exemplář velmi dobře.

Lamborghini Miura z filmu The Italian Job | Foto: Lamborghini

Klikatá silnice alpského průsmyku, zvuk dvanáctiválcového motoru a oranžové Lamborghini Miura si užívá zatáčky. Za jeho volantem sedí Roger Beckermann (herec Rossano Brazzi), který neví, že za chvíli najde smrt v tunelu, když narazí na narafičený bagr. To je chytlavá úvodní scéna filmu z roku 1969 The Italian Job, v Česku známém pod jménem Prácička v Itálii.

Právě auto z úvodních záběrů se teď dočkalo nového života. Oproti filmové scéně neskončilo v plamenech při nárazu do bagru a následným pádem do rokle. Automobilka ho místo toho po natáčení prodala, aby ho následně po letech našla ve sbírce The Kaiser Collection v lichtenštejnském Vaduzu.

Podle pamětníků jde opravdu o ten konkrétní vůz, jako hořící vrak posloužila ještě jiná Miura, která už byla předtím zničená. Na přiloženém videu je ale patrné, že neodpovídá barva kůže na sedadlech. To proto, že Lamborghini před natáčením světlé sedačky vyměnilo za tmavší, aby jim nehrozilo příliš velké ušpinění. Na záběrech je navíc vidět, že hlavové opěrky mají ještě původní barvu, protože jejich výměna by byla časově náročnější.

O renovaci vozu se postaralo specializované oddělení automobilky nazvané Polo Storico. Jak vůz vypadá nyní si můžete prohlédnout na perfektních fotografiích. Dá se předpokládat, že teď bude minimálně na nějaký čas vystaven v muzeu značky ve Svaté Agátě.

Podívejte se na úvodní scénu z filmu: