Hledali jsme v českých autobazarech vozy do 100 tisíc korun.

Nemáte právě velký rozpočet, ale toužíte letošní sezonu strávit v autě bez střechy? Pak čtěte dál. Prohledali jsme české autobazary a našli celou řadu zajímavých otevřených aut, ať už jde o čtyřmístné kabriolety nebo dvoumístné roadstery. Jako strop jsme si dali hranici 100 tisíc korun. Výsledek: 20 modelů s dostupnou cenovkou a někdy také v poměrně bizarní kombinaci.

Asi nepřekvapí, že když máte tak malý rozpočet, musíte se smířit s poměrně starými vozy, které mají mnohdy najety pořádné porce kilometrů. Nejmladšímu autu bez střechy z našeho výběru je 13 let. Peugeot 307 CC má ale najeto ještě rozumných 166 tisíc kilometrů. Rekordmanem v této oblasti je někdo jiný – Volvo C70 z roku 2000, které si nakroutilo 293 tisíc kilometrů.

Jen v jediném případě se nám podařilo najít auto, které by nemělo na počítadle šestimístnou sumu. Šlo o Mazdu MX-5, která je poměrně hodně oblíbená mezi řidiči hledajícími zábavu za volantem. Díky tomu, že je jich na českém trhu dostatek, mohli jsme i vybírat a nakonec zvolili zachovalý kousek z roku 2005 s nájezdem 83 tisíc kilometrů. Ten ještě udělá dobrou službu svému majiteli!

Jsou tu ale i ojetiny, u kterých bychom si dali extrémní pozor na to, v jakém jsou stavu a raději rovnou počítali s dalšími investicemi. To platí třeba pro notoricky známou Alfu Romeo Spider (v našem případě ročník 1995), na které zlobí snad vše. S kvalitou zpracování na tom dobře nebývá ani BMW Z3, Fiat Barchetta nebo MG TF. Nedá se ale říct, že by nešlo narazit na zachovalý kus.

Naopak se do výběru dostaly i vozy, které jsou zajímavé z hlediska designu, menší rozšířenosti a můžete u nich očekávat alespoň slušné zpracování. Hvězdou je bezesporu zábavná Toyota MR2 s atmosférickým čtyřválcem uloženým uprostřed. Vsadili bychom i na Saab 9-3 Cabrio, jakkoliv jde o starší kousek z roku 2002. Pokud budete mít štěstí, službu dobře udělají i otevřené Audi A4 nebo Volkswagen Golf.

Máme tu ale i vyloženě bizarní modely, které zařazujeme spíš pro ty, kteří se rozhodli sbírat automobilové zajímavosti. Maličký Smart fortwo Cabrio osazený dieselovým motorem 800 cdi z roku 2003 je tak nesmyslné auto, že se na něj snad sami vyrazíme podívat a projet si ho. Zvláštní jsou i Ford Streetka a Mitsubishi Colt, u kterých je těžké se rozhodnout, zda jsou to auta otřesně ošklivá, nebo svým způsobem roztomilá. Nicméně, to už je na vás.

