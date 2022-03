Představitelé automobilky, energetické společnosti a Ministerstva dopravy diskutovali s novináři o vývoji elektromobity u nás.

Nabíječky ČEZ na dálnici D5 u Šlovic | Foto: ČEZ

Stoupající náklady na pohonné hmoty, které přinesl Rusko-ukrajinský válečný konflikt, přiměl leckoho přemýšlet o výměně auta se spalovacím motorem. O tom, jaké jsou k tomu aktuálně v České republice podmínky, diskutovali s odborníky tuzemští motorističtí novináři. Byl mezi nimi také redaktor Deníku a Automix.cz.

Zde přinášíme odpovědi na některé položené otázky:

1) Bude v dohledné době na trhu dostatečně prostorný, výkonný a také pro delší cestování vhodný elektromobil v ceně do 500 000 Kč?

Odpovídá Attila Szabo - generální ředitel tuzemského zastoupení značky Ford:

Bohužel se obávám, že elektromobily nikdy nebudou úplně levné. V dané cenové relaci se sice bude vylepšovat jejich dojezd i další parametry, ale suroviny, které jsou potřebné pro jejich výrobu, asi jen tak nezlevní.

2) Blíží se tedy alespoň doba, kdy se ceny podobně velkých a výkonných elektromobilů srovnají s jejich protějšky se spalovacími motory?

Odpovídá Attila Szabo - generální ředitel tuzemského zastoupení značky Ford:

Ano, ta se skutečně přibližuje. Domnívám se, že se tak stane zhruba v letech 2025-26. Pak už navíc bude významnou roli hrát také uvažování zákazníků o celkových nákladech spojených s vlastnictvím nějakého vozidla. Elektromobily mají totiž levnější jízdní i servisní náklady.

Podpora pro běžné motoristy v plánu není

3) Bude stát elektromobilitu podporovat výrazněji než dosud?

Odpovídá Jan Bezděkovský - pověřenec Ministerstva dopravy pro čistou mobilitu:

Já sice můžu mluvit pouze za naše ministerstvo, které má na starosti hlavně podporu příslušné infrastruktury, ale vím, že kolegové z Ministerstva průmyslu a obchodu připravují různé podpůrné programy pro podnikatelské subjekty. Díky tomu by se pak na trhu mohly časem objevit lehce ojeté elektromobily, které by měly být cenově dostupnější také pro širokou motoristickou veřejnost.

4) Kdy bude v Česku vybudována dostatečně robustní síť veřejných dobíjecích stanic?

Odpovídá Tomáš Chmelík - manažer útvaru čisté technologie ČEZ:

Mělo by se tak stát během tří až čtyř příštích let. Je ale třeba si uvědomit, že obecně se předpokládá, že poměr dobíjení u veřejných dobíjecích stanic a domácího či firemního nabíjení bude zhruba 20:80 procent ve prospěch toho jmenovaného na druhém místě. My (myšleno ČEZ) se nyní zaměřujeme především na budování takzvaných hubů, tedy míst, kde se bude moci najednou nabíjet třeba i deset elektromobilů a také chystáme instalaci stanic s vyšším výkonem, než je v současnosti obvyklých 50 kW.

5) Bude vůbec v Česku k dispozici dostatek elektrické energie, až se elektromobilita opravdu masově rozšíří?

Odpovídá Tomáš Chmelík - manažer útvaru čisté technologie ČEZ:

Toho bych se v současné době neobával. I kdyby byl v Česku provozován milion elektromobilů (zatím je to cca 10 000 - pozn. red.), tak by jejich spotřeba elektřiny činila zhruba 2 Terawatthodiny za rok. Přitom jen samotný Temelín vyprodukuje 15, Dukovany dokonce 16. Navíc celkovou spotřebu elektřiny můžou poté snížit takzvané chytré sítě, které budou moci v době špiček využívat energii uloženou v baterií v té době nevyužívaných elektromobilů a pak ji zase v době přebytku do nich vracet.