Vůz na začátku poháněl dieselový jednoválec, později i elektromotor.

Hódgép Puli | Foto: Hódgép, archiv, wiki

Palivová krize a specifická dopravní pravidla dala vzniknout jednomu z nejmenších aut, která se kdy po silnici pohybovala. Paradoxně za vozem jménem Puli stála maďarská společnost Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat (zkráceně Hódgép), která se zhruba od poloviny sedmdesátých let věnovala mnohem větším strojům – vyráběla traktory a kombajny. V roce 1986 ale přišla s nápadem, jak využít kontaktů ve Francii a postavila první prototyp mikroauta.

Proč právě ve Francii? V této zemi bylo totiž možné řídit auta do určité velikosti a výkonu motoru zcela bez řidičského oprávnění. To dopomohlo vniku mnoha malých automobilek, z nichž některé existují dodnes. Dobrým příkladem je Aixam, který své modely prodává i v Česku. Jsou homologované jako moped a tak je můžou řídit děti od 15 let.

Maďarští zemědělci šli na stavbu svého mikroauta hezky od lesa. S trochou nadsázky se dá říci, že posbírali to, co měli na dvorku. Puli byl totiž složen z dílů Škody, Lady a Polského Fiatu. Karoserie byla vytvořena ze sklolaminátu. Do vozu dlouhého 2460 mm, širokého 1400 mm a vysokého 1410 mm se vešli dva dospělí lidé. Za jejich zády bylo pak ještě nouzové místo pro dítě nebo nákup.



V devadesátých letech jezdil Puli i bez střechy, ale jako elektromobil.

Auto poháněl extrémně slabý motor. Pod kapotou se usídlil dieselový jednoválec Yanmar o objemu 274 ccm, který měl ubohý výkon 4 kW. Auto jelo maximálně 45 km/h, což bylo jednou z podmínek pro to, aby jej šlo ve Francii řídit bez oprávnění. Spotřeba odpovídala velikosti auta – jen 2,8 litru nafty na 100 km. Později se ještě do autíčka montoval obdobný diesel Lombardini. O převod se staral variátor.

Hódgép stavěl svá vozítka v manufaktuře v jihomaďarském městě Hódmezővásárhely. Ve Francii se mezitím objevilo několik podnikatelů, kteří měli o distribuci vozítka zájem. Někteří auta odebrali, ale nezaplatili za ně. Jiní zase zjistili, že se maďarský stroj nedá srovnávat s kvalitou francouzských vozítek a tak na něj brzy zapomněli. Celkově se autu nedařilo, několik desítek kusů alespoň vyjelo na maďarské silnice. Firma Hódgép nepřežila přechod ke kapitalismu.

Devadesátá léta ale překvapivě nepřinesla malému vozítku smrt. Nejprve v roce 1991 vzniklo několik prototypů elektromobilu, který na Puli navazoval. Auto se jmenovalo Fridez Pinguin 4. Vyrobil ho podnikatel Bruno Fridez, který koupil celý balík vozítek Puli a předělal je na vozy do zásuvky. O auto ale i tak nebyl zájem.

Mezitím se společnost Hódgép dostala do soukromých rukou a přejmenovala se na Puli Jármű és Gépgyártó Kft. Ve stejném roce jako Fridez postavila svůj prototyp nazvaný Puli 2 E. Toto auto poháněl elektromotor o výkonu 7,4 kW. Energii čerpal z 10 propojených 6V akumulátorů. To mu zaručilo dojezd mezi 30 až 100 kilometry podle podmínek a zátěže. Auto jelo až 70 km/h a vzniklo i v různorodých verzích karoserie včetně kabrioletu nebo dodávky. S přestávkami ve výrobě tato auta vznikala až do roku 1996.

Puli je nicméně dodnes registrovanou značkou. Proto se může stát, že pod tímto jménem v budoucnu zase budou vznikat auta, i když je to aktuálně nepravděpodobné. Práva na ni patří podnikateli Henriku Harastovi, který spolu s Puli vlastní i značku Wartburg.

Více fotografií maďarského vozítka najdete v přiložené galerii.