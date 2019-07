Auto se bude prodávat už od letošního podzimu. Jde o nejmenší crossover německé automobilky.

Řidiči mají stále chuť na outdoorově vybavená auta. Tohoto trendu si všimla i automobilka Audi, která se stala průkopníkem kategorie aut zvaných allroad – tedy vozů s výbavou do terénu včetně zvýšeného podvozku. Nyní přichází na řadu vůbec nejmenší podobně laděný vůz v její nabídce. Přivítejte Audi A1 Citycarver.

A1 Citycarver sdílí techniku s Audi A1 Sportback. Má ale vyšší podvozek, konkrétně světlá výška narostla o celých 35 mm. Auto dlouhé 4,04 metru je vybaveno plastovou ochranou do terénu ze všech stran, proto automobilka tvrdí, že se nezalekne ani nezpevněných cest. A to prosím nemá pohon všech kol!

Že jde o vůz zaměřený hlavně na stíhání trendu, to je patrné i z výbavy, kterou lze pořídit. Nápadné barvy dodávají vozu šmrnc, auto skoro vypadá, že by se mohlo zařadit po bok SUV s označením Q. K dostání budou samozřejmě designové směry basic, advanced, design a klasický S-Line.

Ačkoliv se tohle auto dostane do prodeje už příští měsíc (první vozy vyjedou na silnice v listopadu), zatím není zřejmé, jaké motory jej budou pohánět. Dá se ale předpokládat, že stejné jako A1 Sportback, tedy benzinový čtyřválec a tříválec. Po zahájení prodeje by měla být pro nadšence k dispozici dobře vybavená Edition One.