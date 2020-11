Nakonec pouhé tři uskutečněné závody rozhodly letos o udělení mistrovského titulu českého šampionátu v rally. Mezi zrušenými podniky byl letos dokonce hned dvakrát ten, který pořádal Pošumavský auto moto klub v Klatovech. O tom, jak to celé probíhalo, jsme si povídali s jednatelem společnosti Rally Servis Klatovy Pavlem Štípkem.

Pavel Štípek v sídle Pošumavského autoklubu | Foto: Radek Pecák

"Vzhledem k tomu, že Organizační výbor 4. Rally Klatovy doposud neobdržel výjimku z platných omezení, nelze již pokračovat v přípravách soutěže. Další postup by znamenal neúměrné finanční náklady nejen pro pořadatele, ale i pro soutěžní posádky." Takto stroze nakonec pořadatelé rally, která měla být velkým finále v boji o mistrovský titul mezi Václavem Pechem a Janem Kopeckým, informovali o konci své snahy o uspořádání automobilové soutěže v tradičním regionu.

Stalo se tak 27. října, tedy pouze deset dnů před oficiálním termínem startu rally. "My jsme byli až do té doby stále přesvědčeni, že to půjde, že podnik budeme moci uspořádat," uvedl v rozhovoru pro Deník a Automix.cz zkušený funkcionář Pavel Štípek.

"Měli jsme na Ministerstvu zdravotnictví zažádáno o výjimku, ale do toho zmíněného termínu se nikdo neráčil vyjádřit. Byli bychom přitom rádi, kdyby přišlo i negativní stanovisko," vysvětluje.

Po onom 27. říjnu již nešlo v přípravách pokračovat. "Jednak jsme museli dát zprávu v té době již značně nervózním jezdcům a jejich týmům, jednak bychom později již nestihli tisk itinerářů a udělat další potřebné věci," říká Štípek.

"My jsme si samozřejmě tehdy byli vědomi skutečnosti, že epidemická situace není dobrá, ale věřili jsme, že když se mohla v druhém říjnovém týdnu odjet, byť bez diváků, Rally Morava, bude se smět o víkendu 6.-8. listopadu konat také náš podnik," vzpomíná posmutněle. Snaha o uspořádání byla do jisté míry motivována také úsilím nepromarnit vynaložené finanční prostředky z krajské dotace i od sponzorů. "Již v té době se ale ve vrcholném tým pořadatelů objevovaly názory některých lidí, že dělat závody v době, kdy je řada lidí nemocná, trošku nemorální. Byly to opravdu dlouhé a vyčerpávající diskuse," uvádí Štípek.

Dlouhá řada nakonec zbytečných změn…

Přitom v souvislosti s koronakrizí udělali oproti původním plánům řadu dalších změn. Dlouhá řada nutných změn započala již na jaře, kdyý se zrušil letošní ročník Rally Šumava, který měl být již 55. Na počest tohoto výročí pořadatelé pro závodníky tuzemského rallyového šampionátu a také pro účastníky souběžně pořádané Historic Vltava Rally zařazení do evropského mistrovství připravili řadu nových speciálních rychlostních zkoušek. Klatovští se tedy rozhodli nechat tento speciální program až na rok 2021 a uspořádat historicky teprve čtvrtou Rally Klatovy. Při ní se měli závodníci pohybovat na jiných tratích.

Nakonec však i tento změněný program v průběhu začátku podzimu museli několikrát upravovat. "Například jsme rozhodli o přemístění servisní zóny z Janovic na Úhlavou do méně frekventované lokality na silnici Klatovy-Nepomuk, když jsme stanovili i přesná pravidla ohledně rozmístění týmů a přípustné množství mechaniků. Mezi posledními úpravami bylo také zrušení tradiční klatovské okruhové zkoušky. Bylo nám to nesmírně líto, ale nemohli jsme při této zkoušce garantovat, že se na závodící auta nepřijdou podívat nějací diváci," vysvětluje Štípek.

V současné době čekají pořadatelský tým kolem Pavla Štípka složitá jednání a rozhodování o tom, jak nahradit finanční ztráty a jak přesvědčit partnery, aby s nimi pokračovali ve spolupráci i příští rok.

"Jsme teď opravdu ve složité finanční situaci. Kromě ztrát plynoucích ze zmařených rallye jsme totiž letos neměli ani další příjmy. Mezi ty patří například pořádání řidičských kurzů, pomoc při organizaci dalších ralyových podniků a show v ČR i v Německu nebo i zapůjčování zábran pořadatelům kulturních a společenských akcí. Včetně třeba vánočních trhů v Klatovech, které také nebudou" uzavírá Štípek.