Toto rozhodnutí vstoupí v platnost už v roce 2021 nebo o rok později.

Maserati přijde o strategického partnera | Foto: Maserati

7. května Ferrari odhalilo své výsledky za první kvartál letošního roku a zároveň představilo plány na nadcházející měsíce a roky. Rozhodně nejzajímavější je rozhodnutí Ferrari zastavit dodávku svých motorů pro značku Maserati, která ještě donedávna byla sesterskou firmou.





Ferrari však už od roku 2015 nepatří pod FCA, takže o nějakém „bratříčkování“ už není řeč. I tak ale dodává v podstatě všechny pohonné jednotky pro značku s trojzubcem ve znaku, a to jak V6, tak i V8. To ale zanelouho skončí.



Maserati používá techniku Ferrari už od roku 2002 a v současnosti do svých modelů montuje 3litrový vidlicový šestiválec twin-turbo, 3,8litrový vidlicový osmiválec twin-turbo a 4,7litrový atmosféricky plněný V8.

Představitelé Ferrari chtějí spolupráci definitivně ukončit už v roce 2021, případně v roce 2022. Ferrari nemá v plánu podporovat žádnou další značku a soustředit se výhradně na sebe.



Odkud Maserati nové motory bude brát není jasné. Může si je samo vyvíjet, ale to by bylo až příliš nákladné a Maserati je momentálně v procesu restrukturalizace, protože výdělečné zrovna není. Jen doufejme, že to nebudou V8 s americkým pasem…