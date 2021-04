Prodeje nových vozů v České republice během letošního prvního čtvrtletí stále nedosáhly ani loňské úrovně. V samotném březnu už ale rostly o více než 46 procent. Toto číslo je ale hodně pokroucené, protože vloni v březnu byly autosalony kompletně uzavřené.

Značce Mercedes-Benz se stále daří zvyšovat prodeje | Foto: Mercedes-Benz

V České republice stále zůstává neochvějným vládcem na trhu s novými osobními automobily značka Škoda. Její podíl se udržel nad hranicí 36 procent, zatímco žádná z dalších nedosáhla ani na deset procent. Nejblíže k této hranici má v letošním prvním čtvrtletí značka Volkswagen (9,84 procenta) a Hyundai (9,09 procenta). Před další značky z takzvaného mainstreamu se na čtvrté místo opět dostal Mercedes-Benz. Byť jeho podíl je "jen" 4,64 procenta.

Mercedesu se také daří své prodeje navyšovat v meziročním srovnání. Oproti loňsku je to o 36 procent více. Z dalších značek, jejichž prodeje se počítají v tisícovkách, si lépe vedly jen Ford a Seat. Automobilka s modrým oválem ve znaku navýšila meziročně své prodeje o 92 procent a španělská značka dosáhla něco málo přes 36 procent.

Vylepšení své bilance za první tři měsíce oproti stejnému období loňska zaznamenal ještě třeba Peugeot, Hyundai a Volkswagen. Naopak pohoršily si zejména značky, které v hojné míře prodávají své modely soukromé klientele. Tento obchod je vinou pandemie koronaviru poznamenán více než transakce s firemními zákazníky. Do mínusu se tedy kromě Škody, která ztratila přibližně 11 procent, se propadly také Kia, Dacia či Renault.

Již více než čtyřicetiprocentní podíl mezi všemi prodanými novými auty v Česku mají ta s karosérií SUV. Všechny ostatní typy vozů mají podíl nižší než dvacet procent.

Jen jedno ze sta je elektrické

Téměr dvě třetiny prodaných aut letos poháněl benzín. Naftových bylo 29 procent. Elektromobilita do Česka stále nepronikla. Letos se zatím podařlo do provozu zaregistrovat pouze 563 "čistých" elektromobilů, což je z celkového objemu prodaných vozů necelých 50 000 kusů jen o něco málo více než jedno procento. O něco lépe jsou na tom plug-in hybridy - tedy automobily schopné ujet pouze na elektřinu alespoň desítky kilometrů. Těch si zákazníci letos převzali už bezmála tisícovku.

Více než každé čtvrté prodané nové auto v Česku mělo v letošním prvním čtvrtletí šedou barvu, téměř stejně velký podíl má bílá. Na třetím místě je modrá, kterou si pro svůj vybraný vůz zvolilo 16 procent zákazníků.

Lépe než těm v segmentu osobních vozů se letos dařilo prodejcům lehkých užitkových vozů. Jejich registrace se meziročně zvýšily z 3650 kusů na 4304 kusů. O necelých devět procet více se prodalo také nákladních vozů a autobusů dokonce o 73 procent.

Dobrou sezónu také zatím zažívají obchodníci s motocykly. To samé nelze říci o dovozcích ojetých vozů ze zahraničí. Těm se obtížněji překračují hranice. Registrace dovážených ojetých osobních automobilů v období 1-2/2021 tedy oproti loňsku klesly o 7,5 procenta na 34 277 kusů. Nejčastěji se do země vozí auta se stářím přes deset let. Těch je 53 procent. Aut ve stáří nad 15 let pak 22 procent.