V České republice se na celkem čtyřech místech vyrábějí automobily ve statisícových sériích vyrábějí osobní automobily. Podobně vysokých čísel ale umí dosáhnout také firma Abrex. Je ty její vozy jsou poněkud menší…

Příběh výrobce modelů Abrex a jejího majitele Radka Bukovského je v mnoha ohledech velice zajímavý. Například v tom smyslu, že sen osmiletého kluka o tom, že jednou bude vyrábět modely autíček, se v devadesátých letech proměnil ve skutečnost. Dále pak třeba ještě proto, že výrobu postupně převádí z původní lokality v Číně do středočeského Divišova.

V tuto chvíli již několik modelů nese označení Made in Czech. "Prvním byla Škoda Forman, kterou lze nyní koupit i v policejním provedení, zatím poslední vyvinutou novinkou je Škoda Garde," říká ředitel závodu Abrexu Jan Mizera.

Podle něho se zatím stále ještě zhruba 90 procent z nabízených modelů Abrexu vyrábí v Číně, cílem však je dosáhnout na zhruba sedmdesátiprocentní podíl produkce v ČR. Jelikož čínští partneři nejsou obvykle příliš flexibilní, vyplatí se tam zadávat jen výrobu velkých sérií.

V České republice si již vyrábějí formy pro odlévání nových typů modelů, což je vždy ta největší a nejnáročnější investice. Právě kvůli tomu, že v Evropě to nikdo kvalitně neuměl, se v minulosti drtivá většina světových výrobců tohoto zboží orientovala na Čínu. "V tomto oboru se skutečně musíme učit od Číny a ne oni od nás, jak je tomu ve většině jiných oborů," dodává Bukovský. Hlavním důvodem, proč se rozhodl pro přenos výroby do Česka, byla prý podle něho osobní ambice, aby modely v Česku vyráběných vozidel také vznikaly v tuzemsku. Navíc se v současnosti produkce v Číně prodražuje, protože poměrně výrazně stoupají platy tamějších zaměstnanců i další nutné náklady.

V Divišově se nové modely, kterých je každým rokem kolem pěti, vyvíjejí, a také montují. Také zde připravují odlévací formy. Samotné odlévání "karosérií" ze zinkové slitiny, která obsahuje i malé množství hliníku a mědi, stejně jako lakování, se však odehrává u spolupracujících firem. "Postupně však chceme mít celý výrobní proces pod jednou střechou u nás," vysvětluje Mizera. Proto ještě v letošním létě instalují do prostor v Divišově vstřikovací lisy pro zinkovou slitinu i plasty. Většina dílů, ze kterých se skládá hotový model auta, je totiž z různých druhů plastu. Okna a světla samozřejmě z průhledného, dále se využívá černý pro podlahy a kola a další pro interiérové díly.

Reálná zmenšenina nevypadá dobře

Montáž je opravdu "piplačka". Na vlastní oči jsem viděl, jak chirugricky přesné počínání vyžaduje třeba i obyčejné vlepování okének do karosérie a už vůbec bych nechtěl pinzetou instalovat titěrné stěrače do malinkých otvorů v karosérii. "To je vůbec poslední úkon při montáži," vysvětlil mi Jan Mizera. Pak se již jen vůz balí do krabičky a expeduje.

Auto v nejžádanějším měřítku 1:43 obsahuje řádově 45-60 dílů, ovšem vozidlo v měřítku 1:18, jehož délka se počítá již v desítkách centimetrů jich může mít třeba více než dvě stovky. Kromě toho v Abrexu udělají i nejmenší autíčka v poměru 1:72, případně relativně vzácné měřítko 1:24.

I když si to většina lidí myslí, model není naprosto přesnou zmenšeninou reálného vozu. Při konstrukci se sice vycháží z 3D dat, které získají od výrobce, případně z těch, které sami získají díky skenování historického vozidla, ovšem leckdy se musí žádoucím způsobem upravovat.

"Například spára mezi dveřmi musí být širší, ve správném poměru by vůbec nebyla patrná. Někdy se dokonce upravují i jednotlivé proporce tak, aby model při zkresleném pohledu lidskými očima vypadal správně. Spolupracujeme při tom třeba i se sběrateli a promlouvají do toho i výrobci skutečných vozů," vysvětluje ředitel Jan Mizera. Vždy musí s danou značkou uzavřít i patřičné smlouvy, což se týká třeba i užívání log na závodních vozech nebo růžice ve znaku Policie České republiky.

Stejně jako v minulosti, tak i v budoucnosti hodlá Abrex vyrábět vozidla, které vyjížděly a vyjíždějí z výrobních linek českých značek. Kromě Škody, jejíž modelů nabízejí nejvíce, se od Abrexu dají v poslední době získat třeba i modely vozidel Praga, Tatra nebo Jawa. V patrnosti ale mají i další známé tuzemské výrobce.

A přestože se ve světě stále více šíří výroba plastových modelů odlévaných do silikonových forem, zde chtějí zůstat hlavně u kovových modelů. "To je pro nás to pravé", uzavírá Jan Mizera.