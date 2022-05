Vedení mosteckého autodromu a tuzemského zastoupení automobilky Hyundai podepsalo dohodu o spolupráci. Má trvat minimálně tři roky.

Hyundai i30 N Drive-N na trati mosteckého okruhu | Foto: Hyundai

České zastoupení jihokorejské automobilky Hyundai se stává generálním partnerem předního českého závodního okruhu, Autodromu Most. Potěšitelné je, že z toho můžou těžit také zákazníci této značky. Konkrétně ti, kteří si zakoupí některý z modelů sportovní divize "N. Ta v současné době má ve svém portfoliu vůz i30 N ve dvou karosářských verzích, dále i20 N a Konu N.

Na to, jak to na okruhu sluší v limitované edici vyráběnému modelu i30 N Drive-N, který jsme také mohli vyzkoušet, se podívejte do fotogalerie.

Každý, kdo si zakoupí kterýkoliv vysokovýkonný model divize N, totiž automaticky získá poukaz na půlhodinovou jízdu na mosteckém okruhu, kde si bezpečně vyzkouší sportovní schopnosti svého vozu. Noví zákazníci se mohou registrovat v rámci N Clubu na internetových stránkách www.hyundai.com/cz/n-club.

Partnerství má trvat minimálně následující tři roky. Most je mimo jiné už letos poslední červencový víkendu jednou ze zastávek seriálu mistrovství světa WorldSBK (tedy motocyklů superbiků), jehož je jihokorejská automobilka partnerem. Partnerský tým Hyundai Janík Motorsport je možné pravidelně vidět také v okruhovém šampionátu TCR Eastern Europe, které se letos v Mostě pojedou v rámci závodního víkendu 30 let Czech Truck Prix.

A v neposlední řadě na mosteckém autodromu taktéž testuje a vyvíjí modely Hyundai výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích.

Okruh se průběžně modernizuje

Mosteckému okruhu od tohoto roku dominuje hlavní věž oděná do světle modré barvy, typické pro sportovní divizi N, s vyobrazením sportovních modelů značky Hyundai. Součástí uzavřeného partnerství je také přepracované přemostění na konci cílové rovinky, ústící do úvodní zatáčky okruhu, nově nesoucí jméno „Zatáčka Hyundai N“. Prezentaci značky Hyundai pak doplňuje celá řada dalších ploch vyvedených v bledě-modré barvě s logy značky i její sportovní divize N.

„Autodrom Most a Hyundai spojuje nejen vášeň pro motorsport, ale i neustálá snaha o zdokonalování a rozvoj. Mostecký autodrom prošel za poslední roky velkou proměnou a jsme rádi, že zákazníci Hyundai budou moci své sportovní modely pořádně vyzkoušet právě u nás na okruhu. Rádi ale samozřejmě všechny uvítáme i na některém z našich špičkových sportovních podniků,“ říká Josef Zajíček, předseda představenstva Autodrom Most.

Vozy značky Hyundai se rovněž stávají oficiálními vozy okruhu – mobilitu budou zajišťovat v moravskoslezských Nošovicích vyráběná SUV Hyundai Tucson, mimo jiné i v hybridních nebo plug-in hybridních variantách. Na samotném okruhu se budou prohánět také vysokovýkonné vozy Hyundai i30 N a Hyundai KonaN.

„Motorsport je dnes již nedílnou součástí naší DNA, a proto jsem rád, že jsme na českém trhu spojili síly se slavnou značkou, která má ve světě motoristického sportu skutečně bohatou tradici. Jsem přesvědčený o tom, že naše zákazníky na tomto krásném okruhu čeká spousta nezapomenutelných zážitků,“ uvedl generální ředitel Hyundai Motor Czech Martin Saitz.