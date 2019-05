V mezinárodní anketě Motor roku se upravovala pravidla. Nově už nejsou spalovací agregáty dělené do kategorií podle zdvihového objemu václů, nýbrž výkonu.

Celkem 69 motoristických novinářů z 31 zemí rozhodlo svými hlasy o tom, který motor získá prestižní titul Engine of the Year 2019.

Nakonec se žádné překvapení nekonalo. Již po čtvrté se vítězem ankety stal výrobek automobilky Ferrari, konkrétně osmiválcový přeplňovaný motor 3,9. Pochopitelně jde o zážehový agregát. Tuto pohonná jednotka italský výrobce supersportovních vozů montuje do modelů 488 GTB, Portofino i do GTC 4 Lusso. Její přednosti si brzy začnou užívat také majitelé nového modelu F8 Tributo, což je nástupce právě 488. V něm bude naladěný na výkon 720 koňských sil.

Zatímco dříve se motory rozdělovaly do dílčích kategorií podle svého zdvihového objemu, letos byl pro porotu rozhodující výkon. A tak žebříček agregátů do 150 koní ovládo litrový Ecoboost od Fordu, v kategorii od 150 do 250 koní zvítězil motor 2,0 TFSI, který vyvinulo Audi, ovšem montuje se do velmi širokého portfolia vozů koncernu Volkswagen. Mezi nimi jsou třeby i Škody Octavia, Kodiaq či Superb.

Mírným překvapením je, že letos s žádným svým klasickým spalovacím motorem vůbec neuspěla značka BMW. Má prvenství pouze v kategorii hybridů.

Nejlepším motorem v kategoriii 250 - 350 je tedy čtyřválec Porsche 2,5, který pohání Caymanny a Boxtery. Kdo chce auto s výkonem 350-450 koní, měl by podle poroty především volit elektromobil - konkrétně Jaguar I-Pace.

Žebříček nejlepších agregátů s výkony ve spektru 450 až 550 koní pak ovládl čtyřlitrový osmiválec Mercedes-AMG a v pořadí těch nejvýkonnějších ústrojí je stejně jako v absolutním pořadí první zmíněný produkt Ferrari.