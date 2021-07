Rok 2021 už naštěstí (alespoň se to tak jeví v době psaní tohoto článku) přinese českým fanouškům motorismu po loňské koronavirové přestávce opět poměrně slušnou dávku zajímavých akcí.

Ilustrační foto | Foto: Radek Pecák

Dokonce, jak konstatují představitelé tuzemského Autoklubu, by měla Česká republika potvrdit svůj věhlas pořadatelské velmoci v motoristickém sportu. V kalendáři je totiž rekordní počet 11 podniků mistrovství světa. Diváci se budou moci přijít podívat na jezdcké hvězdy v odvětvích plochá dráha, motokros, superbiky, supermoto a miniracing.

„Tento historický úspěch je založen na dlouhodobě vynikající pověsti českých závodů v zahraničí, za což našim pořadatelům děkuji, moc si cením jejich práce. Svůj výrazný podíl na tom má naše aktivní zastoupení a vliv v mezinárodních federacích, ve kterých má dnes Autoklub ČR historicky nejsilnější diplomatickou pozici. A co je svým způsobem paradoxní, přispěla k tomu i současná pandemie. V situaci, kdy v ostatních zemích odvolávali konání soutěží, jsme se chopili příležitosti a získali tyto sportovní podniky pro nás,“ zhodnotil Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.

První “světovou” akcí na našem území bude 16. července FIM Speedway Grand Prix Czech Prix na plochodrážním stadionu Markéta v Praze, hned následující den se tady uskuteční další podnik světového šampionátu.

Poslední červencovou neděli – 25. července se pak v Lokti jede mistrovství světa v motokrosu MXGP. Hned dvakrát do České republiky zavítají nejlepší světoví sajdkárkrosaři. Konkrétně 22. srpna do Jinína a 10. října do Kramolína.

Solidní náhradou za Velkou cenu Brna Moto GP na Masarykově okruhu se stane závod seriálů Mistrovství světa superbiků od 4. do 6. srpna na mosteckém závodním okruhu. Diváci tak budou moci na vlastní oči spatřit, jak si to na v podstatě sériových motocyklech mezi sebou “rozdávají” hvězdy jako je Jonathan Rea, Alvaro Bautista a další.

A například pardubický plochodrážní ovál bude 1. října hostit poslední finále mistrovství světa juniorů, o den později se tady koná čtvrté finále dlouhé ploché dráhy FIM Flat Track World Championship.

Tahače i historické Formule

Velkou diváckou kulisu by mohl mít také tradiční závod evropského šampionátu tahačů. Na programu je poslední víkend na mosteckém autodromu. Mezi favority budou opět patřit tuzemští jezdci Aliyyah Koloc či Adam Lacko. O tomto víkendu bude k vidění také zápolení pilotů ve vozech evropské série Nascar. Tyto speciály s karosériemi připomínajícím americké cestovní vozy pohánějí osmiválce Chervolet s výkonem 450 koní.

O body do evropských šampionátů budou také v Česku hned dvakrát soutěžit autokrosaři. Poprvé od 20.do 22.8. v Nové pace a o čtrnáct dní později v Nové Pace.

Mezitím si fanoušci můžou zajet do Zlína, kde se pojede již 50. ročník tradiční Barum Rallye. Na trati se poprvé objeví rovněž elektrické rallyové vozy. I tento závod je součástí evropského mistrovství.

A vůbec nejrychlejší auta by měla být k vidění 4. a 5. září na brněnském Masarykově okruhu. Součástí akce Masaryk Racing Days totiž budou také jízdy v rámci Boss GP. Při nich do akce můžou i formulové vozy těch nejvyšší kategorií, včetně starších monopostů F1.

Srazy vozů z NDR i Amerik

Kromě toho můžou fanoušci různých značek motocyklů a automobilů přijít na řadu akcí, které pořádají jednotlivé kluby.

Mezi ty nejzajímavější by měl patřit například setkání amerických vozů, které se uskuteční od 16. do 18. července v Holýšově. Lákadlem k účasti je například možnost vyhrát slavný vůz Corvette C3.

Kdo tuto akci nestihne, může o měsíc později (14.8.) zavítat na podobně orientovanou akci do východních Čech. Pardubice budou totiž opět hostit “Friends Fest”.

Ti, které zajímají vozidla a vozítka, se kterými jsme se sektávali v dobách socialismu, pak můžou přijet například 6. srpna do Jesenice u Rakovníka, kde se sejdou majitelé tříkolek Velorex nebo 14.8 do Plzně. Tam, pro změnu, v místním Depu 2015, Muzeum dvoutaktů pořádá akci spojenou s připomnínkou třicátého výročí ukončení produkce vozů značek Trabant a Wartburg.

Milovníci historických autobusů se pak můžou dostavit 22.8 na jejich sraz do Slavkova u Brna.

Až na 25.9. je na autodromu v Sosnové u České Lípo naplánované takzvané Podzimní sosnění, při kterém jsou v akci k vidění často mnoho desítek let staré závodní stroje. Současně se zde sejdou majitelé automobilů, které připravila společnost MTX.

Mnoho srazů je připraveno rovněž pro motorkáře. Mezi ty speciální patří například sraz “nejdelších” motorek Čechie-Böhmerland v Krásné Lípě od 27.do 29. srpna nebo pražská akce Harley Days na výstavišti v Praze - Holešovicích během prvního zářijového víkendu.



Termíny důležitých podniků motoristického sportu v ČR 2021



16. červenec FIM Speedway Grand Prix Praha



17. červenec FIM Speedway Grand Prix Praha



25. červenec MXGP Loket



25. červenec FIM Supermoto World Championship Vysoké Mýto



6. srpen FIM Superbike World Championship Most



14. srpen FIM MiniGP Alpe Adria Series Cheb



15. srpen FIM MiniGP Alpe Adria Series Cheb



22. srpen FIM Sidecar World Championship Jinín

22.srpen- ME Autocross Přerov

27.-29.8. Barum Rallye Zlín

27.-29.8. Czech Truck Prix Most

4.-5. září Boss GP - Brno

5. září ME Autocross Nová Paka



1. říjen FIM Speedway U21 World Championship Pardubice



2. říjen FIM Flat Track World Championship Pardubice



10. říjen FIM Sidecar World Championship Kramolín