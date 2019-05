MTX, dříve Metalex, se proslavil výrobou unikátních závodních i exkluzivních aut. Letos slaví 50 let své existence a svým příznivcům připravil překvapení.

Až se v polovině května bude v Praze oslavovat 50. výročí založení firmy Metalex, která dnes působí pod názvem MTX, bude jedním z bodů programu slavnostní odhalení minimálně tří exemplářů nové edice vozu MTX Roadster. Ano, toho vozu, jehož vzhled navrhl designér Václav Král, a který se v devadesátých letech vyráběl přestavbou ze Škody Favorit.

"Zjistili jsme, že se tento vůz stal do jisté míry kultovním a jeho ceny se na trhu ojetin pohybují poměrně vysoko nad půl miliónem korun. Například jeden sběratel si nedávno přivezl z Německa v dost zuboženém stavu jeden exemplář, který ho přišel na zhruba 700 000 Kč a nyní si ho u nás za další statisíce korun nechává renovovat," vysvětluje v rozhovoru pro Automix.cz a Deník šéf MTX Petr Bold. "Proto jsme si řekli, že k 50. výročí připravíme novou edici těchto vozů," dodává. Kolik jich nakonec bude, a za jakou cenu se budou prodávat, zatím prozradit nechce.

Zatímco tehdy pro výrobu posloužily zbrusu nové favority nakoupené přímo v Mladé Boleslavi, dnes se základem pro přestavbu stávají použité exempláře tohoto modelu. Na to, jak celý proces přestavby probíhá, se můžete podívat v naší komentované fotogalerii.

"Vyhledáváme ale vozy, které jsou v bezvadném stavu a mají relativně málo najeto. Obvykle tak do 50 000 kilometrů," sdělil mi při návštěvě závodu MTX v Mělníku, kde vozy vznikají, Ivan Solfronk. V devadesátých letech automobil zkonstruoval, je tedy osobou nejpovolanější. "Přesto jsem si ale na výpomoc musel vzít dva bývalé pracovníky, kteří jsou dnes již v důchodu. Výrobní dokumentaci sice máme, ale všechno si přece jen nepamatuji," dodal.

Po technické i designové stránce budou nové roadstery stejné jako ty z dvousetkusové série, která vznikala v letech 1991 až 1996. Dostanou ovšem některá vylepšení. Například lepší antikorozní úpravu, kožené sedačky, kovaná kola, laděný výfuk sportovní tlumiče a upravený motor s výkonem zvýšeným o dvacet procent oproti původnímu stavu. "Zapracovali jsme na hlavě motoru, upravili sání, vačky a zvýšili kompresní poměr. Nyní by všechny tyto motory měly mít výkon přes 50 kW," uvádí Solfronk.

Lepší než nový!

Každý vůz nejprve odstrojí, zkontrolují jeho součásti, karosérii zbaví nánosu staré barvy a začnou vyztužovat skeletu. Hlavní výztuhy jsou instalovány v prazích a další v podlaze, v zadní části automobilu i na jiných místech. Díky nim má roadster dokonce o 40 procent větší podélnou tuhost než původní mladoboleslavský favorit. Zatímco přední část vozu až po první pár dveří se design automobilu prakticky shoduje s originálním hatchbackem, další pár dveří už chybí a celá zadní partie je vyrobena z laminátu.

V dílně je nyní krátce před dokončením vůz s červenou karosérií, práce hodně pokročily také na vedle stojícím modrém voze. Třetí, bílý roadster, je teprve v rané fázi stavby. "Na počest naší oslavy jsme zvolili tři barvy české trikolóry," vysvětluje Petr Bold a vzápětí přiznává, že to byla až druhá myšlenka. Původně totiž předpokládali, že vyrobí pět stejných aut s jasně červeným lakem karosérie a plastovými díly v o něco tmavším odstínu téže barvy. Pak jsme ale zjistili, že by se to nemuselo všem potenciálním zákazníkům líbít," vysvětluje. Práce na projektu začaly již v zimě.

Před padesáti lety založila firmu Metalex, jakožto součást tehdejší organizace Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) skupina nadšenců, kteří především chtěli závodit. Už tehdy u toho bylo Petr Bold, muž, který již několik desetiletí celou firmu řídí.

Dnes už se málo ví, že název Metalex je odvozen od slova metalizace, což je metoda pro úpravu povrchů kovů a v dobách socialismu byla hodně populární. Na vyráběných vozech se však objevovala i zkratka MTX, která je dnes oficiálním názvem firmy.

Během sedmdesátých a osmdesátých let minulého století Metalex vyráběl závodní stroje snad pro všechny disciplíny motorsportu. Do paměti běžné veřejnosti se však zapsal spíše až svými počiny po pádu komunistického režimu. Například projektem takvazné Supertatry, neboli automobilu MTX Tatra V8 nebo právě kabriolety na bázi vozů favorit a felicia.

MTX je dnes ekonomicky silnou firmou, která má řadu plánů do budoucna. Rozhovor s Petrem Boldem, který vzpomíná na některé zajímavé projekty minulosti a prozrazuje i svůj "snílkovský" projekt, přineseme v příštích dnech.