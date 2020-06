Obytné vozy jsou fajn, jenže s nimi nemůžete do terénu a většinu týdnů v roce jen nečinně stojí kdesi na parkovišti. Co takhle pořídit si pick-up a k němu speciální nástavbu?

Scout Camper Olympic | Foto: Scout Campers

Americká firma Scout Campers začíná nabízet zájemcům obytný modul s obchodním označením Olympic. Ve své tiskové zprávě tvrdí, že jde o řešení, které je vhodné pro zájemce o cestování během všech čtyř ročních období.

Zřejmě nejzajímavější na jejím produktu je to, že pod střechou se na minimální ploše relativně pohodlně vyspí až šestice cestovatelů. Dva si ustelou na klasické posteli umístěné v přední části modulu, dva si můžou najít místo ke spánku po rychlé přeměně míst k sezení na lůžko a zbývající dvojice si vyklopí střešní stan. Do něho je přístup zevnitř. To je dobře, protože lidé nemilující výšky by mohli při výstupu na střechu modulu dostat závrať.

Standardní výbava modulu, který si výrobce cení na 19 980 amerických dolarů (v přepočtu přibližně 470 000 Kč), zahrnuje například solární panel s výkonem 160 Wattů, který dodává energii do přenosné lithiové baterie s kapacitou 1 kWh. Z ní pak lze čerpat elektřinu pro osvětlení a samozřejmě pro dobíjení telefonů či notebooků.

Posádka má k dispozici také zásobník na vodu s objemem 19 litrů, plynová kamínka se zásobou propan-butanu v tlakových lahvích, nerezový dřez, jídelní stůl, malou lednici, přenosný záchod a vařič. Řadu z těchto prvků lze z modulu vymontovat a používat je mimo automobil, případně zcela samostatně při jiných expedicích.

Budou i další dvě řady

Hmotnost modulu v základní výbavě, kterou lze obohatit třeba o plynový krb, činí 514 kilogramů. Je tak vhodná pro běžné typy pick-upů jako je nejprodávanější americký model Ford F-150. Výrobce na svůj produkt dává tříletou záruku, ale tvrdí, že životnost je prakticky neomezená. Už vzhledem k tomu, že je modul vyroben převážně z kompozitních materiálů bez použití dřeva. Je tak velmi odolný například vůči vlhkosti a následné hnilobě.

Scout Campers v současné době připravuje i další dvě řady těchto obytných modulů pro malé "náklaďáčky". Zatímco Kenai bude největší a uvnitř se počítá například i se samostatnou koupelnou, Yoho má mít naopak nejmenší rozměry. Má být tedy použitelný pro "evropské" pick-upy. Tedy například pro hojně rozšíření typy Toyota Hilux, Ford Ranger, Nissan Navara, Volkswagen Amarok nebo Mitsubishi L200.

Zatím lze pro tyto vozy využít produkty evropských firem. Dva typy vyrábí například i firma SVA z Třebíče.