Nové Muzeum Praga vznikne pod záštitou Ústeckého kraje v bývalém školním areálu na okraji Chomutova.

Prototyp Praga V5 T má nyní nový domov | Foto: Radek Pecák

Už bezmála tři desítky vozidel, tedy necelou třetinu unikátní sbírky vozidel Praga, kterou za svůj život nashromáždil společně s dnes již zesnulým synem Emil Příhoda, přestěhovala specializovaná firma z areálu původního muzea umístěného v historickém statku ve Zbuzanech u Prahy do jedné haly bývalého školního areálu ve Ctiborově ulici v Chomutově. Právě zde by během následujících let mělo vzniknout nové muzeum Praga pod záštitou Oblastního muzea v Chomutově.

"Nyní ale začínáme další vozy pana Příhody odvážet na jiné místo - do prostor v obci Údlice, která je od Chomutova vzdálená jen pár kilometrů," uvedl pro Automix.cz a Deník spolumajitel stějovací firmy Antonín Stahl. Zde dříve sídlila integrovaná střední škola a učiliště. Ta už se ale odstěhovala do zbrusu nových budov.

"Je to proto, že druhá z velkých hal, které chomutovské muzeum vlastní a jsou vyčleněné pro moji sbírku, musí nejprve podstoupit rekonstrukci," vysvětlil Emil Příhoda, který i přes svůj pokročilý věk (89 let) stěhovací práce denně řídí. "Na druhou stranu, bych se nebránil, pokud by sbírka mohla zůstat ude v Údlicích. Zde totiž by mohla zůstat pohromadě jak vozidla, tak i rozsáhlý archiv automobilky, který čítá stovky tisíc dokumentů a různých předmětů, včetně kompletní výrobní dokumentace automobilů a dalších vozidel vyráběných značkou Praga.

Vozem, který cestoval ze Zbuzan do Údlic, byl prototyp nákladního vozu s označením V 5T. "Měl to být nástupce slavného vozu "RN" a připravoval se pro civilní i vojenské účely. Tato vojenská verze měla být schopna jezdit prakticky na jakékoliv palivo," říká Emil Příhoda. Vůz prý kdysi koupil od jedné rodiny provozující pouťové atrakce.

Od listopadu již firma Stahl, která na akci nasadila speciální plošinu schopnou odvézt i čtyřicetitunový náklad, přestěhovala i řadu dalších unikátních vozidel Praga. Například motorový pluh s logem Praga z roku 1918, kolový traktor Praga z roku 1931, velitelský vůz Praga Alfa z roku 1936 nebo několik provedení legendárního terénního náklaďáku V3S.

Většinu sbírky teprve stěhování čeká

"Ze Zbuzan ještě v následujících dnech odstěhujeme popelářský vůz a pak speciální vojenskou verzi Pragy V3S s obřím světlometem určený pro matení pilotů nepřátelských letadel," uvedl Antonín Stahl. Tím skončí vyklízení venkovních prostor muzea ve Zbuzanech.

"Museli jsme na základě požadavků současných majitelů areálu muzea, kterým je slovenský spolek Reflexia, začít právě s těmito vozy. O tom, kdy a za jakých podmínek budeme moci odvézt automobily zaparkované pod střechou v prostorách zbuzanského statku, budou právnici obou stran teprve jednat," uvedl Emil Příhoda.

Než se tak stane, bude stěhovací firma do Chomutova převážet vozy, které pan Příhoda mohl vyvézt z původního muzea již v květnu, ale prozatím je měl uskladněné u soukromého sběratele v Mníšku pod Brdy.

Kromě těchto vozů jsou další automobily pana Příhody ještě na dalších dvou místech. Konkrétně v Muzeu karosářství ve Vysokém Mýtě a v expozici požární techniky ve Zbirohu. Jednou by se i ony měly nejspíše přemístit do chomutovských prostor.

Muzeum ve Zbuzanech je již řadu let veřejnosti nepřístupné. Vloni se navíc rozhodlo o tom, že se pan Příhoda bude muset se svými exponáty vystěhovat, přestože objekt se svým synem před desítkami let koupil a opravil. Jenže, před dvaceti lety pan Příhoda objekt admistrativně převedl do vlastnictví syna, který poté zemřel. Budovy zdědila synova manželka, která se rozhodla statek prodat. Noví majitelé sice původně předpokládali, že budou muzeum provozovat s panem Příhodou společně, nakonec však nenašli společnou řeč a rozhodli o vystěhování sbírek.

Ovšem i o to, kdy a jakým způsobem stěhovat, se stále vedou právní spory. Policie také řeší několik trestních oznámení.