Komplikované spory s některými rodinnými příslušníky i současnými majiteli objektu statku ve Zbuzanech by mělo ukončit přestěhování sbírky do nových prostor.

Představitelé Krajského úřadu Severočeského kraje již podepsali dohodu s Emilem Příhodou - majitelem rozsáhlé sbírky vozidel, dokumentace a dalších předmětů o poskytnutí prostor v Chomutově.

"Rozhodli jsme se udělat kroky, které povedou k záchraně unikátního technického a kulturního dědictví," uvedl pro Automix.cz a Deník náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Právě ten se v celé záležitosti velmi angažoval.

Krajský úřad poskytne na třicet let prostory bývalé Střední školy automobilové. "Jedna z budov je již prakticky připravena, další dvě budou muset podstoupit v rámci přípravy na muzeum určité úpravy," sdělil Komínek. Předpokládá, že celé muzeum by mohlo být připraveno přijmout první návštěvníky v horizontu šesti měsíců až jednoho roku. Sbírka podle něho bude v bezpečí. Jednak je zde instalován bezpečnostní kamerový systém a jednak se chystá vybudování dalšího oplocení.

"V tuto chvíli jsme připraveni okamžitě převézt celou sbírku a řádně ji uskladnit. Stěhování může začít, jakmile současní vlastníci objektu (slovenský spolek Reflexia) umožní panu Příhodovi přístup k jeho majetku," dodal.

Právě na tom zatím rychlé zahájení stěhování vázne. Poté by mělo trvat několik týdnů. Sbírkové předměty by v Chomutově měly být na dobu minimálně třicet let.

Zatím jsou na řadě míst

Pan Příhoda sem hodlá umístit celou svoji sbirku, která čítá více než 90 osobních i nákladních vozů, množství náhradních dílů a třeba také kompletní výrobní dokumentaci značky Praga. Poté, co se ukázalo, že Muzeum ve Zbuzanech, které vybudoval se svým dnes již zesnulým synem, nebude moci vést podle vlastních představ, řadu vozidel již vystěhoval. Některé jsou aktuálně k vidění například v Muzeu karosářství ve Vysokém Mýtě, další zapůjčil do Hasičského muzea ve Zbirohu. Další pak uskladnil u svých známých.

Muzeum Praga se mezitím ve Zbuzanech opět po několika letech na konci dubna otevřelo pro veřejnost. Kromě vozů pana Příhody mohli návštěvníci vidět v jedné z výstavních prostor také exponáty od jiných sběratelů. Byla to jak auta jiných značek československé výroby, tak i zahraniční produkce.

Noví vlastníci objektu již začali s opravami budov. Počítali s tím, že v muzeu zaměřeném na propagaci techniky a úspěchů československých podnikatelů v době první republiky, budou také exponáty pana Příhody "Víte, měli jsme od loňského podzimu dohodu, že pan Příhoda bude společně s námi muzeum provozovat. Měl být nadále správcem, připravili jsme tu pro něj i byt," uvedl v rozhovoru pro Automix a Deník slovenský podnikatel Karol Pavlů. "Celkem jsme sem zatím nainvestovali zhruba šest milionů korun," uvedl.

Zástupci spolku zatím o nové dohodě mezi panem Příhodou a Severočeským krajem neví. "Žádnou informaci o přestěhování sbírky do Chomutova nemáme ani od vlastníka sbírky ani od pana Příhody a ani od představitelů Severočeského kraje. Pokud však vím tak dohodu o spolupráci uzavřel vlastník sbírky i s naším sdružením," sdělil na dotaz redakce představitel Reflexie Šimon Hůlka. Zřejmě tak o způsobu vydání majetku pana Příhody budou muset rozhodnout právníci.

Dlouholeté majetkové spory o areál muzea započaly poté, co zemřel syn pana Příhody, na kterého jeho otec mezitím převedl vlastnictví budov ve Zbuzanech. Synova manželka se poté rozhodla objekt prodat. Uskladněná sbírka tak fakticky přišla o střechu nad hlavou.