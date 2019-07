Už od letošního jara je rozhodnuto, že sbírka vozidel, dokumentů a dalších historických exponátů týkajících se automobilové značky Praga se z areálu původního muzea ve Zbuzanech u Prahy vystěhuje. Přesto se tak zatím nestalo.

Prostory v bývalém školním areálu v Chomutově jsou připravené a autor třetí největší světové sbírky zahrnující automobily a další stroje jedné značky na světě Emil Příhoda je odhodlán začít nakládat na odtahové vozy prakticky okamžitě. Přesto se zatím více než padesátka vozidel a statisíce artefaktů dokumentujících slavnou minulost značky Praga stále nachází v uzavřeném areálu statku v obci Zbuzany u Prahy.

"Já bych byl rád, abychom začali stěhovat v co nejkratším možném termínu, bohužel to není možné," sdělil pro Automix.cz a Deník Emil Příhoda. Dostal pouze informaci, že během následujících pěti týdnů si budou zaměstnanci nového vlastníka areálu muzea ve Zbuzanech vybírat dovolenou, takže se nemůže stát vůbec nic. "Navíc si prý nepřejí, abych byl u stěhování," diví se.

"Můžu potvrdit, že muzeum je v současné době pro veřejnost uzavřené. Pořádají se tu pouze některé akce pro uzavřené společnosti," sdělil na dotaz Šimon Hůlka, který mediálně zastupuje vlastníka budov, což je slovenský spolek Reflexia. Je to i důsledek předběžného opatření, které si prosadil pan Příhoda obávající se neoprávněného nakládání s majetkem, který patří jemu a jeho dceři. Přestavitelé vlastníka areálu s právníky a odpovědnými činiteli Ústeckého kraje by se podle Hůlky měli setkat v září a stanovit další postup.

Při slavnostním znovuotevření areálu letos v dubnu slovenský podnikatel Karol Pavlů, který za spolkem Reflexia stojí, uvedl pro Deník a Automix.cz, že zde chce provozovat muzeum připomínající technický a podnikatelský um Československa v období první republiky. Původně předpokládal, že mezi vystavovanými exponáty budou i vozidla Praga ze sbírky pana Příhody. Pokud prý si je odveze, tak prázdné prostory zaplní předměty zapůjčenými od jiných sběratelů.

Letos už se lidé na Pragovky nejspíše nepodívají

Kromě toho prý chce ve zdejších prostorách pořádat i různé kulturní a společenské akce, včetně třeba Vánočních či Velikonočních trhů obce Zbuzany.

Emil Příhoda by byl rád, kdyby se vše posunulo co nejrychleji. Chce totiž veřejnosti umožnit, aby si mohla opět po řadě let prohlédnout kompletní unikátní sbírku. Nyní je část exponátů zapůjčena do Hasičského muzea ve Zbirohu, další vozy jsou v Muzeu karosářství ve Vysokém Mýtě a některé také odvezl ke známým soukromým sběratelům.

Dohodu o poskytnutí prostor bývalé Střední školy automobilové, které patří Krajskému úřadu Ústeckého kraje, uzavřel Emil Příhoda s jeho představiteli letos v květnu. "Rozhodli jsme se udělat kroky, které povedou k záchraně unikátního technického a kulturního dědictví," uvedl tehdy náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Právě ten se v celé záležitosti velmi angažoval. Pro veřejnost by nové chomutovské muzeum mohlo být otevřeno zhruba za půl roku od začátku stěhování.

Sbírka obsahuje více než 90 kompletních a vesměs pojízdných osobních i nákladních vozidel značky Praga, velké množství dílů na další automobily a třeba i kompletní výrobní dokumentaci celé historické produkce svého času jedné z nejvýznamnějších československých průmyslových firem.

Dlouholeté majetkové spory o areál muzea započaly poté, co zemřel syn pana Příhody, na kterého jeho otec mezitím převedl vlastnictví budov ve Zbuzanech. Synova manželka se poté rozhodla objekt prodat. Uskladněná sbírka tak fakticky přišla o střechu nad hlavou.