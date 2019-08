Také ukázka slavné Fordovy výrobní linky, na které budou vozy v pohybu, se má stát jedním z lákadel postupně budovaného Muzea veteránů v Nové Bystřici na jihu Čech.

V prostorách textilní továrny Alma v Nové Bystřici, kde se svého času vyráběly deky pro celý evropský trh, nyní parkují historické osobní automobily americké výroby.

Mezi nimi také exempláře značek, o kterých většina středoevropanů nikdy neslyšela - například Franklin, Nash či Graham, ale samozřejě i notoricky známé "Ameriky" jako je Ford Mustang, Corvette a další. Unikátem je například již 107 let starý exemplář Fordu T ve sportovní verzi.

"Jsem členem řady značkových automobilových klubů v USA a díky tomu se čas od času dozvím o existujících unikátech, které se jinak běžným způsobem ani nedají získat," vysvětluje majitel většiny vystavených vozů a současně autor současné expozice. Dnes jich má ve své sbírce přes 120. Velká část z nich čeká na větší či menší renovační práce v depozitáři. "Tento počet již příliš rozšiřovat nechci, spíše počítám s tím, že část obměním.

Expozice muzea by se měla během příštích několika let zvětšit oproti současnému stavu na dvoj až trojnásobek. Prostory, byť zatím v nepříliš použitelném stavu, v areálu továrny jsou. Při jejich úpravách spolupracuje muzeum s městem, v jehož majetku nadále zůstávají. Muzeum je tu v dlouhodobém pronájmu. "Mám již představu o tom, jak by to mělo vypadat. Třeba chci instalovat pohyblivou Fordovu výrobní linku, kde návštěvníkům předvedeme i takzvanou svatbu, což je v automobilové hantýrce spojení karosérie s podvozkem," říká Pavel Janouš. "Momentálně sice narážím na platné bezpečnostní předpisy, ale to se vyřeší," uvádí bojovně.

Muzeum bez ohrádek

Vůbec produktům automobilky Ford chce věnovat v budoucnosti poměrně velkou část expozice. Proto již také navazuje spolupráci s představiteli značky s modrým oválem ve znaku. "Až to bude hotové, tak by mělo toto muzeum patřit mezi deset největších evropských automobilových muzeí," nastiňuje.

Zatímco nyní v jednom ze sálů muzea představuje vedle amerických vozů také některé zásadní evropské vozy a rovněž výrobky automobilek socialistických zemí, v budoucnosti chce veřejnosti ukazovat prakticky kompletní průřez americkou automobilovou historií.

Zatímco v mnoha jiných automobilových muzeí jsou vystavená vozidla ujístěna za ohrádkou, v muzeu Pavla Janouše nic takového neexistuje. "To opravdu nechci, naopak bych rád třeba jeden z Fordů T umístil do expozice tak, aby si děti do něj mohly sednout, zatočit si volantem a vyzkoušet i některé další funkce vozu. Chápu, že to auto bude trpět, ale to k tomu patří," vysvětluje. Návštěvníci se už dnes z informačních tabulí můžou kromě technických parametrů jednotlivých automobilů dozvědět také něco o historii a způsobu využití toho kterého konkrétního auta.

Kromě aut zde Pavel Janouš představuje rovněž řadu technických exponátů, včetně třeba řezů mohutných amerických motorů a unikátní diagnostický opravárenský přístroj na vozy Ford z 50. let.