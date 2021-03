V Praze se budou elektromobily nabíjet přímo ze sítě veřejného osvětlení. Během následujících dvou let v ní přibude prvních několik set lamp, které umí regulovat světlo i dobíjet elektromobily.

nabijeni-ze-sloupu | Foto: THMP

Během dvou let přibude v hlavním městě několik set stožárů veřejného osvětlení, ze kterých si budou moci Pražané dobíjet své elektromobily. Městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) tak naváže na pilotní projekt realizovaný v loňském roce ve spolupráci s PREdistribucí v pražských Vinohradech, kde vzniklo 13 tzv. EV ready lamp. Těch by během dvou let mělo ve dvanácti vybraných lokalitách přibýt více než čtyři sta. Vyšší desítky ještě letos, zbytek v příštím roce. Rozjíždí se tak ostrá fáze společného projektu, na jehož konci by mohlo být až několik tisíc EV ready lamp.

„E-mobilita přichází do Prahy. Zatím pomalu, nenápadně, ale docela jistě. Podle odhadů víme, že by v roce 2030 mělo být v republice zhruba 500 až 700 tisíc elektromobilů. Dá se předpokládat, že nejméně pětina z nich bude jezdit v Praze. Protože vybudování dostatečné sítě dobíjecích míst nebude otázkou roku ani dvou, už loni jsme začali s budováním nabíjecí infrastruktury a využíváme k tomu potenciál veřejného osvětlení,“ vysvětlil důvody projektu radní HMP Jan Chabr.

V rámci projektu schváleného Radou HMP by mělo v průběhu 6 let v hlavním městě vzniknout 3 až 6 tisíc nabíjecích míst pro elektromobily na veřejném osvětlení. „V následujících dvou letech budeme s jejich výstavbou pokračovat především v oblastech mimo širší centrum Prahy. Výběr lokalit koordinujeme s dalšími městskými subjekty. Ať už jde o Operátora ICT, který zpracovává Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury HMP, nebo Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Technickou správu komunikací. Je pro nás důležité, aby dobíjecí místa vznikala tam, kde to dává po všech stránkách smysl,“ uvedl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek s tím, že nové stožáry připravené na osazení dobíjecími stanicemi začnou vznikat v Kamýku, Chodovci, Hájích, Veleslavíně, Velké Ohradě, Vokovicích, Proseku, Spořilově, Dvorcích, Bohnicích a na pomezí Vinohrad a Žižkova. Aktuálně se ještě jedná o dalších etapách v lokalitách Kobylisy a Černý most a další budou následovat.

Celý projekt je rozfázován na šest let a náklady by se měly vyšplhat zhruba na 880 milionů korun. „V této částce nejsou zahrnuté jen výdaje na pořízení nabíječek, ale i na kompletní modernizaci dotčeného veřejného osvětlení, výměnu kabelové sítě nebo třeba obnovu komunikací. U nových stožárů instalujeme moderní LED svítidla, která mají nižší spotřebu a umí dynamicky řídit intenzitu osvětlení v závislosti na vnějších podmínkách např. v méně exponovaných nočních časech,“ popsal modernizaci veřejného osvětlení Tomáš Jílek.

Podle radního Jana Chabra je výhodou synergické partnerství se společností PREdistribuce, které přináší pro hlavní město výraznou úsporu nákladů ve výši až 500 milionů korun. „Mimo rozsáhlé modernizace pražského veřejného osvětlení má projekt i důležitý environmentální rozměr. Praha se díky rozšířeným možnostem elektrického dobíjení stane čistějším a modernějším městem. V zásadě se jedná o další plnění klimatického závazku hlavního města, kterými směřuje k environmentálně přijatelnější pražské dopravě,“ uzavřel. (md)