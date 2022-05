/VIDEO/ Vůně spáleného benzínu, burácení motorů a troubení klaksonů. Do zámeckého parku v centru Habrovan na Vyškovsku se v neděli dopoledne z několika směrů sjíždějí nablýskaná historická auta. Americké sporťáky ale i vozy ještě z doby první republiky. Zahanbit se na silných strojích nenechají ani motorkáři, kteří túrují motory do vysokých otáček. „Stará Aerovka. Rok devatenáct set třicet dva. Jede, snaží se,“ kyne přátelsky před sjezdem do parku jeden z řidičů v dobové bekovce a kožené bundě.

Habrovany na Vyškovsku ovládl sraz historických vozidel vyrobených do roku 1965 | Video: Jan Charvát

Setkání historických vozidel vyrobených do roku 1965, Habrovanské otevírání šoupátek, slaví v neděli dvacátý ročník. „Účast je rekordní. Odhaduji to přes dvě stě aut a motorek. V takovém počtu se už ale nedá dělat spanilá jízda. Bude to dnes tak jen otevřená přehlídka vystavených veteránů v zámeckém parku. Na jejím konci oceníme poháry z našeho pohledu ty nej vozidla,“ vysvětluje za pořadatelský tým, přátele historických vozidel Habrovany, Bronislav Nejtek.

Do obce na Vyškovsku přijíždí v neděli dopoledne také Lubomír Vítkovič s manželkou Evou z Tišnova na Brněnsku. Doprovod jim dělá vnuk. Jejich naleštěná červená Felicia z roku 1960 s odepínací plátěnou střechou parkuje na trávníku vedle dalších historických skvostů. Manželé do puntíku plní výzvu organizátorů přehlídky a mají na sobě stylové oblečení ze šedesátých let. „Felicii jsem si vysnil už jako pětiletý kluk. Měl ji strýc. Před časem jsem si tento vůz koupil z Německa. Škoda jen, že jsem si ho nemohl zrenovovat celý sám. Ale už bych na to stejně asi neměl čas a sílu. Doma mám ještě dvoudvéřovou Škodovku tisícovku MBX z roku 1967. Byl to tehdy takový nevydařený pokus o sportovní vůz, který měl nahradit právě Felicii se stahovací střechou,“ říká zasvěceně fanda historických aut.

Jako automechanik k nim má podle svých slov blíž, než k moderním vozům. „Člověk se musí i na stará kolena v šestašedesáti učit spoustu nových věcí. Na můj vkus jsou nová auta už moc přetechnizovaná. Karburátor je už dávno přežitek, ale mně to nevadí. Ke starým autům mám prostě blíž,“ usmívá se Lubomír Vítkovič.

Habrovanským zámeckým parkem se dopoledne procházejí také například manželé Svobodovi. Přijeli na kolech ze sousedních Komořan. „Mně by se moc líbil támhle ten hnědý Spartak. Toho bych bral hned,“ usmívá na odchodu Radek Svoboda.

Po mlatové cestičce přijíždějí další historická auta. Škoda, Ford, Fiat, Aero. Barvy až oči přecházejí. Otevřené kapoty a zasvěcené debaty odborníků. „Kluci, rychle sem. Ten jel za námi. To je auto ve kterém jezdím mistr Bean,“ volá na své kamarády jeden z dětských návštěvníků habrovanské akce. Tak ahoj a štastný návrat domů všem motoristům!