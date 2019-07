Tvrzení obsažené v titulku skutečně platí. Ovšem pouze do rychlosti 240 kilometrů v hodině.

Teoreticky by tu prý bylo možné jet autem rychlostí až pět set kilometrů v hodině. To ale zatím nikdo nedokázal. Možná byl na vině i starý asfaltový povrch. Teď je zde zbrusu nový. Porsche, které je již sedm let vlastníkem okruhu v jihoitalském Nardo informovalo, že po sedmiměsíční rekonstrukci je toto místo opět připravené k provozu. Součástí prací v hodnotě 35 milionů eur (cca 900 milionů korun) byla i instalace nových bezpečnostních bariér a instalování infrastruktury nutné pro testy elektrických, případně autonomních automobilů.

V sedmdesátých letech testovací areál postavila automobilka Fiat. Jeho součástí se stal i vysokorychlostní okruh, jehož délka činí 12,6 kilometru. Díky klopení může testovací jezdec držet volant stále rovně. Takto to funguje (v nejvyšší ze čtyř drah) až do rychlosti 240 kilometrů v hodině, po dalším zvýšení tempa se samozřejmě musí začít zatáčet.

V minulosti se zde stala řada událostí, které se zapsaly do motoristické historie. Kupodivu dodnes však drží rekord na jedno kolo experimentální vůz Mercedes C 111-IV již od roku 1979. Tehdy se jeho řidiči podařilo obkroužit kruhovou kráhu za minutu a 57 sekund, což značí průměrnou rychlost bezmála 404 kilometrů v hodině.

Šanci na překonání nevyužilo například i Bugatti Veyron, jelikož zkušebnímu pilotovi v rychlosti kolem 400 kilometrů praskla pneumatika. K vážné havárii nedošlo, nicméně opakování pokusu se nekonalo. Teoreticky je tu prý ale možné jet v průměru i "pětistovkou".

Za den 7 740 kilometrů

Právě odtud pochází i rekordní zápis ve "čtyřiadvacetihodinovce". V roce 2001 prototyp dvanáctiválcového supersportu Volkwagen dokázal během jediného dne ujet 7 740 a půl kilometru. To vše průměrnou rychlostí 323 kilometrů v hodině.

Čtyřicetihektarový areál ovšem slouží i k "vážné" testovací práci. Patřičnými zkouškami tu samozřejmě procházejí veškeré nové modely značky Porsche. Tovární jezdci s nimi vyrážejí jak na dvanáctikilometrový okruh, tak i na šestikilometrovou členitou závodní trať, která má mnohé pasáže inspirované slavným Nürburgringem a rovněž na obrovskou asfaltovou plochu (její rozloha činí 106 000 metrů čtverečních), kde se testuje mnoho parametrů od účinosti brzd až po ovladatelnost v mnoha situacích.

Na okruhu pracuje více než sto padesát odborníků, kteří poskytují služby samozřejmě i jiným automobilkám, výrobcům dílů i třeba tuningovým firmám. Testovat se tu dá po celý rok. V jižní Itálii totiž obvykle sníh a mráz nebývají.