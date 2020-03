Nová verze výrobku americké firmy Hitch Hotel si stále zachovává svoji hlavní přednost, kterou jsou malé rozměry při přepravě, ale současně usnadňuje a zrychluje manipulaci s tímto rekreačním obydlím.

Nová verze kempingového přívěsu | Foto: Hitch hotel

Stojí sice o šest set dolarů více než varianta, která se instaluje pouze takzvaně "na kouli", ale stále její cena 5700 USD vypadá docela zajímavě. Řeč je o nové verzi rekreačního přívěsu Hitch Hotel Traveler s dvojicí přepravních kol.

Navíc si tato skládací "chata" zachovává svoji hlavní výhodu, kterou jsou kompaktní rozměry ve složeném stavu. Na déllku totiž nepřekračuje jeden metr. Díky tomu, že stojí na kolech, je s ní také snazší manipulace na místě, kde si ji chcete rozložit a přenocovat v ní.

Původní varianta, kterou firma představila před dvěma roky (tehdy ještě s cenovkou 3500 dolarů), stála pouze na výsuvných podpěrách. Také její zpětné umístění na závěsné zařízení nebylo úplně snadnou záležitostí. Modul, který je vyrobený z hliníku a sklolaminátu, má totiž hmotnost 109 kilogramů. Ve složeném stavu do něj lze umístit až tři jízdní kola. Zatímco do původní verze Hitch Hotelu bylo možné při přepravě za autem ukládat spíše lehčí materiály, do té nové lze bez problémů naložit třeba i několik sudů piva na venkovní párty.

Rozložit jeho tři moduly a podepřít ho kovovými vzpěrami zabere jen pár desítek minut. Minimální šířka prostorru na spaní je 147 centimetrů. Hitch Hotel by měl vyhovovat i dlouhánům. Vnitřní délka totiž přesahuje 213 centimetrů.

Ve standardní výbavě je v současnosti jeden větrací otvor ve střeše a dvě okénka Jedno je na boku a druhé v zadním čele. Kromě toho lze uvnitř dobíjet elektroniku prostřednictvím USB portu a dvanáctivoltové zásuvky. V budoucnosti si bude možné objednat i různé typy osvětlení nebo třeba klimatizaci.