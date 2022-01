Nejprve Metalex upravoval sovětské automobily pro okruhové závodění, posléze přišly na řadu také vozy pro automobilové soutěže.

Lada VFTS je i dnes pořádně rychlé závodní náčiní | Foto: Radek Pecák

Prvním závodním speciálem, který se zrodil díky znalostem a umu konstruktérů a techniků Metalexu, byla Škoda 1000 MB Studio 5. To se psal rok 1969. Jenže, už rok poté začali v tehdejším Sovětském Svazu vyrábět přece vůz přece jen modernější koncepce - VAZ 2101. Ten se začal dovážet také k nám.

Proto se v roce 1972 začal rodit speciál pro okruhy a závody do vrchu - VAZ 2101 Racing měl motor převrtaný z původního objemu 1200 na téměř 1300 cm3. Díky tomu i dalším úpravám, mezi které patřilo zvýšení kompresního stupně, nasazení dvou dvojitých karburátorů Weber či novému sacímu a výfukovému potrubí, se výkon zvýšil až na 108 koňských sil. Patřičné změny se udělaly také na podvozku. Například světlá výška se snížila na 120 milimetrů auto dostalo rozšířené blatníky a naopak přišlo o nárazníky. Tohoto typu byly vyrobeny v letech 1972 - 74 celkem tři kusy. Závodil s nimi třeba také legendární karel Jílek.

Na tento první i další speciály Metalexu pro okruhové závody i soutěže se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Větších úspěchů však Metalex se svými "žigulíky" dosáhl až na přelomu 70. a 80. let. Tehdy světlo světa spatřil vůz VAZ 21011 MTX AP. "Pro pohárová klání byl VAZ 21011 MTX AP značně odlehčen," vzpomání ve své knize Metalex- český výrobce sportovních automobilů a motocyklů Marcel Gause. V dílně se z auta odstranily protihlukové izolace, části čalounění i vnitřních obkladů. Ven musela také všechna sedadla. Naopak na karosérii přibyly nástavce blatníků, velkoplošný přední spoiler a do interiéru patřičná bezpečnostní výbava.

Motor měl objem 1300 cm3 a poskytoval obvykle výkon 95 - 100 koní. Václav Bervid si ovšem tento agregát vyladil až na 114 koňských sil. To byl ale jen počátek. Pro sezonu 1982 byl tento automobil důkladně zmodernizován a závodní jezdci už mohli využívat výkon až 150 koní. K vyšším rychlostem na okruzích dopomáhala také vylepšená aerodynamika, změny v zavěšení kol i jejich odpružení.

Poslední kabriolet Škody byla nová Felicia. Ta už ale moc krásy nepobrala

Mezitím v Metalexu probíhaly práce na novém motoru s šestnáctiventilovou hlavou. Původní blok motoru vozu VAZ 21011 s původním zdvihovým objemem válců 1300 cm3 byl převrtán na 1750 a později dokonce na 1920 cm3. Výkon pak narostl až na konečných 200 koňských sil.

Další "odlehčovací" práce znamenaly nasazení nových laminátových kapot, okenní otvory s výjimkou čelního vyplnilo plexisklo. Dominantou auta se jednoznačně stalo obří zadní křídlo. Lada MTX Racing A5 byla nejrychlejší Ladou, která kdy v tehdejším Československu jezdila.

Poslední Ladou v "pohárové" úpravě se stala Samara MTX Racing A. Tento vůz již opustil klasickou koncepci pohonu - tedy motor vpředu a pohon zadních kol a přešel na řešení "vše vpředu". Vůz měl pod kapotou čtyřválec upravený na výkon 118 koní. Vůz byl v roce 1989 v konkurenci vozů z tehdejších socialistických zemí velmi úspěšný. Jenže, přišel pád komunistických režimů a závodníci již v následujícím roce začali přesedávat do modelů přece jen zvučnějších "kapitalistických" značek.

Auta pro rallye

Ještě před polovinou 70. let se Metalex začal zabývat také úpravami vozů pro automobilové soutěže. Do sezóny 1974 připravili technici v tehdy ještě mrňavé dílně v pražské Kamenické ulici dva prototypy soutěžního speciálu VAZ 2101 MTX Rallye. Byl upraven pro třídu s motory do 1300 cm3. Úpravy motoru byly prakticky shodné s těmi, které provedli na verzi pro okruhy. Světlá výška byla pochopitelně větší, pod motor se dostal ochranný čtyřmilimetrový plech.

MTX opět vyrábí kabriolety ze Škody Favorit. Limitovanou edicí oslaví 50. výročí

Přestože vůz provázela řada dětských nemocí, zájem o něj byl. A tak do konce roku 1975 vzniklo dalších osm těchto aut.

Tehdy se už ale rodilo nové auto. Tím byl VAZ 2103 MTX Rallye. Zásadní změnou byl v tomto typu objemnější motor (1451 cm3). Už při prvním podniku sezóny, kterým byla Rallye Šumava, bylo ve startovní listině pět těchto vozů. Petr Bold pak dovedl auto k vítězství ve třídě.

A další změna přišla hned o rok později. Do skupiny A5 mohly být nasazovány i prototypy. A tak vznila Lada MTX Rallye A5. Motor měl zvětšený zdvihový objem na 1754 cm3, což společně s dalšími úpravami postačilo na nárůst výkonu na hranici 131 koní při 6800 otáčkách. Nejvyšší točivý momeent dosahoval 172 Nm. Vůz se čtyřstupňovou převodovkou dosahoval maximální rychlosti až 180 kilometrů v hodině.

V roce 1976 přišel čas pro Ladu 1600 MTX Rallye. Základem pro její vývoj byl model VAZ 2106, který dostal nový motor 1600 cm3. V průběhu vývojových prací stoupl výkon na více než 129 koňských sil. Tento vůz se v podstatě vyráběl sériově. V období let 1977 - 1982 jich závodní jezdci převzali od Metalexu celkem 80.

Historie Formule Škoda je stará padesát let. Stvořil ji ale Metalex

Na současných rallye historických vozů bývá ve startovním poli poměrně početná skupina vozů Lada VFTS. Tento automobil je výsledkem spolupráce mezi Metalexem a litevské firmy VFTS. Ta hrála v tehdejším Sovětském svazu podobnou roli, jakou měl u nás právě Metalex.

Hlavou VFTS byl závodník Stanis Brundza, který se svými spolupracovníky dokázal vyvinout VAZ 2105 pro skupinu B. Auto mělo také motor z vozu VAZ 2106 o objemu 1600 cm3. Metalex se s VFTS dohodl o jakési formě licenční výroby a v roce 1983 se produkce skutečně rozběhla. Specialistí Metalexu vyladili motor na výkon 155 koní. Čtyřstupňová převodovka pak přenášela točivý moment k samosvornému diferenciálu, který si MTX sám vyvinul. Auto dostalo sportovní tlumiče Billstein. Vzadu byly na karoséry hned dva přítlačné spoilery.

V průběhu dalšího vývoje byl zvýšen počet převodových stupňů na 5 a plech na kapotách nahradil hliník.

Kromě tohoto stroje ještě Metalex v osmdesátých letech nabízel závodníkům Lada 2105 MTX Rallye A s "třináctistovkovým agregátem.