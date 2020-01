Čerstvý žebříček nejprodávanějších automobilů za rok 2019 potvrzuje, že v globálním měřítku si lidé už léta žádají stále stejné modely.

Toyota Corolla sedan | Foto: Toyota

Jen dva typy automobilů se vloni ve světové statistice prodejů dokázaly přehoupnout přes hranici jednoho milionu kusů. Jsou jimi již řadu let vládnoucí Toyota Corolla a tradiční americký pickup Ford F 150. Vyplývá to z žebříčku, který zveřejnil web focus2move.com. Automobily v pořadí od 30. do 1. místa si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Zákazníci si vloni z dealerství japonské automobilky odvezli přesně 1 236 780 kusů modelu corolla a 1 070 234 exemplářů slavného amerického pick-upu.

I na třetím a čtvrtém místě je pořadí stejné jako v loňském roce. Na bronzové pozici je tedy Toyota RAV4, čvrtá skončila Honda Civic. I jejich čísla jsou stále úctyhodná - 932 a 821 tisíc.

První změnu oproti stavu z roku 2018 registrujeme až na páté pozici, kde Honda CR-V vystřídala Volkswagen Tiguan. Poměrně výraznou ztrátu pozic zaznamenal v meziročním srovnámí nejprodávanější vůz Evropy, což je Volkswagen Golf. Vloni se ho oproti roku 2018 prodalo o třináct procent méně (v absolutních číslech 688 000 kusů). Na jeho obhajobu je ale třeba říci, že vloni sedmá generace končila svoji službu a čekalo se na osmé vydání tohoto krále hatchbacků.

V první desítce se stále drží tři tradiční americké pickupy. Mimo již zmíněného Fordu F 150 jsou to RAM a Chevrolet Silverado. Tři modely zde má Toyota (Corolla, RAV4 a Camry) a po dvou Honda (Civic, CR-V) a Volkswagen (Tiguan a Golf). Polo skončilo těsně za Top 10, tedy na 11. místě.

O české vozy je stabilní zájem

Nejžádanějším vozem, který má český původ, je v Hyundai Nošovice vyráběné SUV Tucson. To se ale dělá i v jiných továrnách tohoto korejského koncernu. Patří mu 14. místo, což je o jednu pozici horší výsledek než v roce 2018. Stejně tak i Octavia, která obhájila loňskou 33. příčku, nevzniká pouze v Mladé Boleslavi. Octavia předstihla například i Fordy Focus a Ranger, těsně před ní skončilo BMW řady 5.

Mezi ty úplně nejžádanější vozidla stále nepromlouvají produkty čínských značek. SUV Haval H6 a velkoprostorový automobil Wuling Hongguang jsou až ve třetí desítce.

Za "skokana roku" lze v první padesátce nejprodávanějších aut na světě určitě považovat Volkswagen T-Roc. Sice zatím stále uzavírá až čtvrtou desítku, ale oproti roku 2018 se zlepšil o 88 pozic.

Mezi nejlepší padesátkou vloni stále ještě nebyl žádný "čistý" elektromobil. To by se ale na konci roku 2020 již mohlo změnit.