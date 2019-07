Dobrodruhy potěší pohon všech kol. Jen bude potřeba opravit klimatizaci a ledničku.

Vydat se s obytným autem do kempu je fajn. Mnohem lepší je ale vyrazit do přírody, nejlépe tam, kam se s obyčejným autem jen tak projet nedá. Tenhle sen si může splnit náruživý nomád, který hledá auto s pohonem všech kol a navíc dostatečně kompaktní, aby se prodralo i divočejší přírodou. Vozem pro něj je malá Toyota Town Ace v originální obytné přestavbě.

Jde o auto, které jezdí téměř výhradně po japonských silnicích. Teď je ale jedno takové na prodej v přepočtu za něco málo přes půl milionu korun. Vůz je vybaven nejen ručně přiřaditelným 4x4, ale i redukční převodovkou. Kola jsou obuta do terénních pneumatik AT2. „Dostanete se s ním na místa, o kterých většina ostatních cestovatelů jenom sní,“ říká hrdý prodávající.

Uvnitř vozu najdete místo pro čtyři spáče. Dva si mohou lehnout na rozkládací postel dole, pro druhou dvojici je připraven zvedací stan na střeše. K dispozici je i sezení s malým stolečkem a skříňky na drobnosti. Navíc tu je i dřez. Auto pochází z roku 1991, na 28 let starý vůz vypadá interiér docela zachovale.

Prodávající ale přiznává, že bude potřeba drobných oprav. Nefunguje klimatizace, vodní pumpa pro dřez a zabudovaná lednička. To by ale neměl být až zas tak zásadní problém. Pro našince je spíš komplikací, že se auto nachází v americkém Denveru. Ale proč si nezaletět, s autem si udělat malý výlet k Atlantiku a pak ho poslat směle do Evropy?