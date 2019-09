Nový motocykl je ve dvou verzích - jednak se spalovacím a jednak s elektrickým motorem

Až v noci z pátku na sobotu, tedy pár hodin před oficiální premiérou, dodělali technici z firmy podnikatele Petra Knoblocha do finální a funkční podoby dva exempláře motocyklu Böhmerland 21. Ten se stává novodobým pokračovatelem tradice druhdy slavné značky Čechie-Böhmerland.

"Ve tři ráno jsem se na něm u nás v Turnově poprvé projel," uvedl při představení strojů během srazu majitelů a příznivců Čechií v Krásné Lípě na severu Čech Petr Knobloch. Burácení motoru, které prý má do značné míry připomítat zvuk původních motocyklů z dílny krásnolipského konstruktéra Albina Liebische, však nakonec dav lidí shromážděný na zdejším náměstí neslyšel. Zatímco Petr Knobloch dojel na pódium na elektrické verzi nového stroje, exemplář s kompresorem přeplňovaným spalovacím motorem museli na stejné místo dotlačit.

"Má to ještě některé mouchy, které bude nutné vychytat," komentoval to s úsměvem Petr Knobloch, který je majitelem známky Čechie-Böhmerland a s obnovením výroby těchto strojů to myslí skutečně vážně.

"Budeme však dělat pouze malé série, přičemž každý kus bude originál sestrojený na základě objednávky konkrétního zákazníka," uvedl Petr Knobloch na místě v rozhovoru pro Deník a Automix.cz. Výkon motoru vlastní konstrukce by prý měl odpovídat zvyklostem v této "šestistovkové" kubatuře. "Zatím jsme ale neměli možnost to ověřit," vysvětlil.

Elektrická varianta motocyklu původně vznikla jen kvůli testům podvozku nového Böhmerlandu, možná se ale nakonec také bude vyrábět. "Záleži na poptávce, je to ale plně funkční stroj, který má však na místě motoru uložené baterie postačující na dojezd zhruba 150-200 kilometrů. I tento stroj ovšem umí napodobovat unikátní stroj Liebischova pohonného ústrojí. Line se však z reproduktoru a hlasitost se reguluje otočným knoflíkem.

Dokonalé zpracování a úchvatný vzhled

Při konstruování nového typu Böhmerlandu se Knobloch a jeho tým snažili pracovat tak, aby výsledné tvary co nejvíce upomínaly na původní Čechie. "Rám je samozřejmě ze speciální chrom-molybdenové oceli, kola pak odlévaná z hliníku a odlehčená. Na celkovém vzhledu motocyklu i na ztvárnění detailů jako je sedačka, rukojeti řídítek a mnoha dalších, Petr Knobloch spolupracoval s designérem Janem Hrbkem. Zpracování prototypů je velmi kvalitní.

Motocykly zatím ještě nemají dokončené všechny homologační zkoušky. Teprve po nich může začít výroba pro zákazníky. "Počítám, že se tak stane koncem letošního nebo začátkem příštího roku. Zákazníci se hlásí už nyní," říká spokojeně Knobloch. I tak by ale roční produkce neměla překročit desítku kusů.

Původní Čechie-Böhmerland konstruoval a vyráběl od roku 1924 do roku 1939 podnikatel Albin Hugo Liebisch. Jeden z vyráběných typů byl nejdelším motocyklem světa s délkou 3,2 metru. Na samotném stroji mohli cestovat tři lidé, čtvrtý pak v připojitelné sajdkáře.

Vyráběly se však i sportovní stroje. Právě Böhmerland 21 je ideovým pokračovatelem těchto motocyklů.