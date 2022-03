V britské policii již sloužily tři generace modelu Škoda Fabia. Nyní prošla příslušnou úpravou i ta čtvrtá.

Škoda Fabia pro britskou policii | Foto: Škoda UK

Jako ideální vůz pro výkon policejní činnosti ve městech i ve venkovských oblastech charakterizuje britské zastoupení automobilky Škoda Auto novou generaci Fabie.

Škody Fabie využívá britská policie již od příchodu první generace na zdejší trh. Od té doby pak policisté usedali také do Fabií II a III. Současné provedení tohoto vozu se stává ještě vhodnějším. Především díky prostornosti interiéru (například zavazadelník má největší objem v této automobilové třídě) a také úrovni aktivní i pasivní bezpečnosti. Fabii IV totiž nezávislá instituce EuroNCAP vyhlásila nejbezpečnějším malým automobilem.

V současnosti je Škoda UK schopná dodávat jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému s příslušnou kamufláží i světelným signalizačním systémem, který je dostatečně viditelný z celého okolí vozidla. Samozřejmostí je také siréna.

Modrá světla jsou zabudována například také do masky chladiče nebo do rohů spodní části nárazníku vedle mlhovek.

Zajímavostí je, že tento výstražný systém se ovládá prostřednictvím klasického infotainmentu na palubní desce.

Škoda UK je schopná pro potřeby složek integrovaného záchranného systému upravit libovolnou v současnosti nabízenou motorizaci - tedy od litrového tříválce až po čtyřválcovou přeplňovanou patnáctistovku.

Služba Skoda One Shop, kterou automobilka nabízí, dává správcům vozového parku záchranných služeb jistotu, že přestavba, odstraňování poruch, servis, údržba a opravy jsou integrovány do jednoho balíčku. Provozovatel tak nemusí zajíždět do několika servisů, pokud například v jednom okamžiku potřebuje vyměnit olej a opravit nějakou část speciální výbavy.