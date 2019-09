Převodovku lze sledovat při práci. Auto má i pohyblivé písty motoru nebo funkční řízení.

Land Rover Defender z lega | Foto: Lego

Nový Land Rover Defender se veřejnosti představil teprve před pár dny a už má i svou podobu z lega. Podle zástupců nejslavnější stavebnice na světě jde o její dosud nejpropracovanější model auta. Na jeho přípravě samozřejmě spolupracovali s automobilkou.

Defender vznikl jako model ze série Lego Technic, která je určená zkušenějším stavitelům. Auto je vybaveno páčkami redukce, které přepínají mezi rychlým a pomalým pohybem. K dispozici je pak čtyřstupňová sekvenční převodovka. Tu můžete pozorovat při její činnosti i během jízdy, stačí sklopit zadní sedadla.

Defender má pohon všech kol, najdete v něm tři funkční diferenciály. Samozřejmostí je řízení, které lze pohodlně ovládat volantem z poměrně detailně propracované kabiny. Pod přední kapotou se skrývá šestiválcový motor s pohyblivými písty.

Sada má celkem 2573 dílů, její sestavení tedy zabere poměrně dost času. Set jde do prodeje 1. října a s cenou by se měl vejít do pěti tisíc korun. V sérii Lego Technic si můžete postavit i další auta, například závodní Porsche 911 RSR nebo Bugatti Chiron.