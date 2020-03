V současnosti divize Volkswagen Užitkové vozy nabízí modernizované provedení šesté generace kultovní dodávky. Typ 2 však vznikl tak trošku náhodou - díky nápadu holandského obchodníka.

Osud připravil zřejmě nejslavnější světové dodávce do cesty řadu komplikací a nesnází. Ty první provázely už její vznik. V době poválečných zmatků si totiž holandský obchodník Ben Pon, který přijel do Wolfsburgu nakoupit "Brouky" usmyslel, že by se tento vůz mohl přeměnit také na užitkový automobil. Při své další návštěvě už s sebou přivezl skicu budoucího Transporteru. To bylo na jaře roku 1947.

Na podzim roku 1949 se představil prototyp skříňového užitkového vozu a sériová výroba se rozběhla v březnu roku 1950, tedy právě před 70 lety. Připravený název Bulli vycházel ze zkratky slov BUs, Last-und LIeferwagen. Tedy česky bus,nákladní a rozvážkový vůz.)

Jenže u patentového úřadu Volkswagen narazil. Stejný nápad měl již o něco dříve jiná firma. Označení Transporter bylo tedy nakonec jakýmsi východiskem z nouze. Soudní spory o jméno Bulli, o které Volkswagen stále usiloval, nakonec trvaly pak více než padesát let. Teprve od roku 2007 tak mohla být každá varianta VW Transporter oficiálně označena názvem, který její fanoušci používali odjakživa.

Technicky samozřejmě Transporter, což je v interním označení automobilky Typ 2, vycházel z Typu 1, neboli Brouka. Měl například jeho motor i převodovku. Karosérie ovšem musela být postavena na žebřinovém rámu, jinak by nebylo možno nabídnout nosnost 750 kilogramů.

Vozidlo se nakládalo bočními křídlovými dveřmi, později na přání posuvnými dveřmi na straně spolujezdce. T1 vyjel na scénu nejprve jako uzavřený skříňový vůz, prosklené kombi a osmimístný bus. V roce 1951 následovala nejslavnější verze vozidla s neoficiálním názvem Bulli: Micro Bus De Luxe – neoficiálně známý jako Samba Bus – s nepřehlédnutelnými střešními okny a posuvnou střechou z tkaniny. O rok později byl na trh uveden valník, jenž se stal základem různých speciálních nástaveb. Přidala se i značka Westfalia, která dodala Camping-Box – modul proměňující Transporter v první kompaktní obytný automobil.

Nové místo zrodu - Hannover

Zájem o Transporter byl obrovský, a proto se v roce 1956 narůstající výroba přestěhovala do nového závodu v Hannoveru. O rok později se rozjela ještě v Brazílii. Do roku 1967 z výrobních linek na obou kontinentech sjelo přibližně 1,9 milionu různých vozů VW T1 s typickým děleným čelním oknem.

Model T2 se od předchůdce vzhledově odlišoval mimo jiné novou přední partií bez typického V, přibylo však klenuté čelní okno a mřížka otvoru pro přívod vzduchu pod ním. Od roku 1972 se dokonce vyráběla verze poháněná elektromotorem.

Rok 1979 byl datem zrození nového modelu Volkswagen T3. Jeho širší karoserie nabízela víc prostoru pro cestující i náklad, aniž by se změnila vnější délka a výška, k čemuž přispíval jednotný koncept s plochým motorem. Z pohledu pohonu byl zlomový rok 1981, kdy se v nabídce poprvé objevil vznětový motor. Nový podvozek kromě toho nabídl jízdní vlastnosti, které se už velmi přiblížily osobním automobilům. VW T3 dosáhl výrazného pokroku například i v oblasti pasivní bezpečnosti.

Řadu dalších inovací přidal Volkswagen v roce 1985. Zážehové motory obdržely katalyzátory a první vznětové motory výfukové turbodmychadlo. Nabídka se také rozšířila o verzi syncro s pohonem všech kol zajišťovaným viskózní spojkou mezi přední a zadní nápravou. V roce 1988 si zákazníci také mohli poprvé objednat kempovací verzi California, která vznikla přímo v závodě Volkswagen. Celkový počet vyrobených vozů této generace se vyšplhal na více než 1,4 milionu.

Sbohem motore boxer!

Až rok 1990 přinesl Transporteru zásadní změnu konceptu. Model T4 představoval technickou revoluci. Motory „boxer“ a pohon zadních kol vystřídaly nové, vpředu uložené řadové motory, a později i vidlicové jednotky s velmi úzkým sevřením řad válců (VR). Nově poháněly kola přední nápravy. S přechodem na pohon předních kol se změnilo téměř vše: design, podvozek, motory i nabídka vnitřního prostoru. Jízdní vlastnosti se tak ještě více přiblížily osobním vozům. Příď T4 se prodloužila, což vytvořilo prostor pro čtyř-, pěti-, i šestiválcové motory uložené napříč. Vzrostla tím i úroveň pasivní bezpečnosti.

Volkswagen Užitkové vozy poprvé nabízel řadu Transporter se dvěma různými rozvory. Nově získaný vnitřní prostor využily ve prospěch cestujících Multivan i nová California. V roce 1996 prošla modelová řada T4 rozsáhlou modernizací. K velkým změnám došlo pod kapotou motoru, kde se poprvé objevil pětiválcový motor s označením TDI. Delší přední část osobních verzí umožňovala dokonce i montáž silného zážehového šestiválce VR6.

Čtvrtá generace se vyráběla do roku 2003 a celkem vzniklo 1,9 milionu skříňových vozů, Kombi, podvozků s jednoduchou nebo dvojitou kabinou, valníků a modelů Caravelle, Multivan a California.

Pátá generace modelové řady Transporter navázala při premiéře v roce 2003 na koncept svého předchůdce. V době premiéry zajišťovaly pohon čtyři nové turbodiesely se systémem vstřikování „čerpadlo-tryska“ a dva zážehové agregáty. U motorů na benzin sahala nabídka od čtyřválce až po výkonný motor V6. Zcela nový byl pohon všech kol 4MOTION s elektronicky řízenou a plynule ovládanou vícelamelovou spojkou mezi přední a zadní nápravou. Kromě standardních verzí byly průběžně nabízeny speciální edice, například California No Limit, Multivan PanAmericana nebo Multivan Biker. V říjnu 2010 oslavil Volkswagen pětadvacáté jubileum modelu Multivan speciální edicí Edition 25. Do roku 2015 sjelo z montážních linek v Hannoveru 1,65 milionu vozů T5.

Jako důsledná evoluce svého předchůdce se v roce 2015 prezentoval model T6. Pozornost upoutával novými motory, ještě inteligentnějšími asistenčními systémy a novou škálou informačních a zábavních systémů. Sympatické vzpomínky na první generaci modelu Bulli vyvolávalo dvoubarevné lakování, nabízené na přání. Škála agregátů zahrnovala čtyři nové jednotky TDI a dva motory TSI se systémem start-stop.

Také T6 ale bylo možné zdokonalit, jak ukazuje na podzim 2019 představená modernizovaná modelová řada T6.1. Kultovní model přenesla do epochy digitalizace. Model Bulli 6.1 totiž láká například na přístrojovou desku Digital Cockpit či kartu e-SIM, která zajišťuje trvalé napojení vozu na internet. Zdrojem hnací síly jsou hospodárné a čisté turbodiesely (TDI).

A chystaná budoucnost? Od roku 2022 se počítá i s elektrickým modelem ID.BUZZ.