Francouzská firma přišla s unikátním teleskopickým obytným modulem. Nemusí se připojovat na tažné zařízení a nijak nezvětší půdorys klasické dodávky.

Teleskopický obytný modul Beauer 3XC | Foto: Beauer

Lidé už vymysleli opravdu rozmanitá rekreační obytná vozidla. Vyrobit se dají například z obyčejného nákladního přívěsu za běžný osobní vůz, existují nástavby na korbu pick-upů nebo vestavby s lůžkem a kuchyňkou, které se vejdou do kufru menší dodávky nebo třeba kombíku.

Nyní však francouzská firma Beauer přišla s nápadem umístit rozložitelný obytný modul na šasi dodávky. Lze tak využít klasické dodávkové automobily nabízené evropskými značkami. Konkrétně se jedná o Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Mercedes, či Iveco.

Na to, jak to celé vypadá, se můžete podívat do fotogalerie u článku.

Jedná se o tubus válcového tvaru, který na výšku měří rovné dva metry. Po rozložení, což obstarají elektromotory během jediné minuty, se ovšem vytvoří obytný prostor s délkou 460 centimetrů a obytnou plochou dvanáct metrů čtverečních. Na obou koncích zajistí potřebnou stabilitu sklopné podpěry.

Připraven pro trávení dovolené

Každá ze tří částí má přesně definovanou roli. V jedné z nich se nachází obývacího pokoj kombinovaný s jídelnou. Pobývat tu může až pět lidí. Tento obývák se nachází vedle rozměrné kuchyně. Jídla lze připravovat v mikrovlnné troubě nebo na dvouplotýnkovém vařiči. K dispozici je stodvacetitrová lednice, samozřejmě také dřez.

Mezi ložnicí a koupelnou je také koupelna se sprchou a kazetovým záchodem. Ve třetím modulu je pak ložnice s klasickým manželským dvoulůžkem.

Zákazník si může objednat plynové nebo elektrické topení, dále třeba schůdky, nosič na jízdní kola, solární panely nebo velké nádrže na čerstvou a odpadní vodu, televizi a mnoho dalšího příslušenství.

Beauer nabízí dodávku kompletního vozu s kabinou pro 2-3 cestující v ceně 66 900 eur, verze s kabinou pro pět lidí za 71 600 eur.