Stejnou laboratoř, která objíždí s kolotočem seriálu závodů Formule 1 si mohli prohlédnout návštěvníci pražské slavnosti Legendy. Patří petrolejářské společnosti Shell a její experti v ní poskytují služby závodním týmů Scuderia F1 Ferrari a Ducati Moto GP.

Toto je nový olej pro Ferrari F1 | Foto: Radek Pecák

"Naším úkolem je kontrolovat kvalitu paliva, které jsme pro týmy Ferrari, Alfa Romeo a Haas vyvinuli a v jednotné specifikaci ho budeme dodávat až do roku 2025,“ uvedl expert Shellu Andreas Dryer.

V době návštěvy na legendách byla další identická pojízdná laboratoř této společnosti na Velké ceně Monaka v Monte Carlu. Na její vybavení se můžte podívat do naší fotogalerie.

„Během závodního víkendu, tedy zpravidla od pátku do neděle, neustále kontrolujeme to, zda palivo tankované do závodních strojů má přesně stejné složení, jako bylo před sezónou nahlášeno automobilové federaci FIA,“ uvedl. Kdyby tomu totiž tak nebyla, hrozila by závodníkovi diskvalifikace. Ke změně složení může dojít kontaminací při několikanásobné manipulaci s palivem před tím, než se dostane do nádrže „ef jedničky“.

Za deset let, co se účastním závodů F1 jsme takovou kontaminaci odhalili sice jen dvakrát, ale ve střehu musíme být neustále,“ řekl Dryer. Mimochodem, složení paliva pro Ferrari F1 je z 99 procent shodné s tím, jaké mají v nádržích ti motoristé, kteří natankují u čerpací stanice Shellu benzín Shell V Power Racing. To zbývající jedno procento je ale tajné.

Ferrari na každém autě vydělává přes dva milióny. To je 900krát více než Ford

Hlavním přínosem pro tým Scuderia Ferrari je ale podle Dryera kontrola kvality a složení použitého motorového oleje. „Díky naší analýze se tak tým může včas dozvědět, že se do motoru v nežádoucí míře dostávají některé prvky, které signalizují opotřebení motoru nebo jeho součástí. Na základě toho pak mechanici můžou problematické díly včas vyměnit a zamezit tak poškození nebo dokonce zničení pohonné jednotky,“ vysvětlil. Těchto analýz oleje se během celého závodního víkendu dělá na každém monopostu celkem padesát.

Z oleje vyčtou skoro všechno

Laboratoř je vybavena právě kvůli analýzám složení motorového oleje dvouprvkovým analyzátorem, který umí zjišťovat přítomnost 23 různých prvků a jejich množství ve vzorku. Například se jedná o měď či železo.

Dále pak jsou v laboratoři dvě zkušební zařízení pro plynovou chromatografii. Ty se využívají pro měření kvality oleje, ale také se za jejich pomoci dá zjistit míra ředění oleje, tedy zejména obsahu paliva v motorovém oleji.

Šedesát monopostů Ferrari v jednom karvinském bytě. Všechny jsou ale z papíru

Tankování vylepšených, takzvaných aditivovaných paliv, má samozřejmě výhody také pro běžné motoristy. Návštěvníkům Legend to vysvětloval specialista nezávislé laboratoře společnosti SGS Jakub Mistr. „Zejména u moderních přímovstřikových motorů se ventily i vstřikovací trysky od nánosu karbonu vyčistí již po „vyjetí“ jedné či dvou nádrží kvalitního aditivovaného paliva,“ uvádí. Je to zároveň schopen doložit protokoly o výsledků zkoušek, kdy nejprve testovací motor běží v konstantních otáčkách a při rovnoměrném zatížení neustále třeba šedesát hodin. Dodává se mu přitom neaditivované palivo.

Následně se v laboratoři přesně zváží hmotnost usazenin a začne druhá fáze testování. Při ní už agregát spaluje aditivovaný benzín. A nakonec se opět zváží hmotnost usazenin. „Ty zpravidla poté úplně zmizí.“

„Motor bez karbonových úsad má samozřejmě delší životnost a také o pár procent lepší spotřebu,“ uzavírá Mistr.