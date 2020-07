Skútr Škoda | Foto: Škoda Auto

Škoda Auto vloni podala 94 přihlášek vynálezů a užitných vzorů - to je nejvíce mezi českými firmami. Počet podaných přihlášek ve firmě přitom každoročně roste. Mnohé z těchto inovací pak najdou cestu až do sériových automobilů české značky. Jedním z příkladů je třeba praktická koloběžka, která se dokonale hodí pro první a poslední míli, tedy pro cestu k vozu a od vozu k cíli. Díky patentovanému skládacímu mechanismu ji lze umístit pod podlahu zavazadlového prostoru například do modelů Škoda Kamiq a Škoda Scala.