Přesně 125 let. Právě tolik let uplynulo od okamžiku, kdy se začaly rodit základy v současnosti nejvýznamnějšího průmyslového podniku České republiky Škoda Auto.

Ikony škodovácké historie | Foto: Škoda Auto

Na počátku, jak je známo, stála obyčejná nespokojenost knihkupce Václava Klementa s kvalitou zakoupeného kola značky Germania. Spojil se tedy s technikem Václavem Laurinem a začali produkovat kola značky Slavia. Od nich už byl jen krůček ke kolům s pomocným motorkem, brzy firma Laurin&Klement začala nabízet motocykly a v roce 1905 také automobily.

Díky kvalitě jejích výrobků se firmě prakticky od začátku dařilo také na zahraničních trzích. Například ve Velké Británii je přítomna již 120 let. Odborníci i laická veřejnost oceňovali také průkopnická technická řešení, která v Mladé Boleslavi vymysleli. Například ještě v “motocyklové éře” přišla značka Laurin&Klement jako první se zabudováním dvouválcového, a později i čtyřválcového motoru do motocyklového rámu.

V roce 1907 pak v areálu firmy vznikl osmiválcový automobilový motor. S objemem 4,9 litru poskytoval výkon 45 koňských sil. V tomto případě sice není zcela jasné, zda Laurin&Klement takovýto agregát vyrobila jako první, protože o primát se hlásila také dnes již zaniklá americká značka Hewitt Company, nicméně je to další důkaz technické vyspělosti firmy a jejích konstruktérů.

Renomé mezi zákazníky pomáhaly zvyšovat také úspěchy při motoristických závodech. Například již v červnu roku 1905 zvítězil Václav Vondřich na motocyklu Laurin&Klement v šampionátu mezinárodní motocyklové federace a stal se tak fakticky mistrem světa. Stejné tituly nedávno posbírali také jezci továrního týmu Škoda Motorsport startující ve voze Fabia R5 na tratích světových rallye.

Další velký vzestup firmy nastal ve druhé polovině třicátých let. To již byly automobily z Mladé Boleslavi označovány tradičním logem Škoda. K fúzi s plzeňským průmyslovým gigantem došlo v roce 1925. Zatímco do té doby vládly tuzemskému trhu s osobními automobily značky Praga a Tatra, celá následující desetiletí už patřily vozům z Mladé Boleslavi.

Také řada "S"..

Prvním z bestsellerů se stala od roku 1911 vyráběný automobil Laurin&Klement řady S. Vyráběl se celých 14 let a zákazníci si jich koupili dvě tisícovky.

V roce 1934 se poprvé objevilo jméno Superb. Jak tehdy, tak rovněž nyní představuje tento vůz vlajkovou loď automobilky.

Dalším historickým názvem, který přetrval a jistě ještě dlouho přetrvá, je Octavia. Vrstevníkem tohoto vozu z konce padesátých let je kabriolet Felicia, což je dnes mezi sběrateli historických vozů doslova poklad.

Neméně populární je pak kupé Škoda 110 R a odvozený sportovní automobil 130 RS. Předělem mezi historickou a novou érou se stal Favorit. Po desetiletích, kdy z továren v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasiny vyjížděly Škodovky s motory vzadu a pohonem zadní nápravy, se tento hatchback stal opět vozem s moderní koncepcí.

Opravdu na světovou úroveň se ovšem automobily s logem Škoda vrátily až díky spojení s automobilkou Volkswagen. To trvá už bezmála třicet let a výsledky dosavadní spolupráce jsou skvělé. Připomínky tohoto výročí se uskuteční příští rok. Vzhledem k tomu, že letos se spanilé jízdy veteránů a další akce připravované k výročí 125 let ze známých důvodů konat nemohly, budou to vlastně dvě oslavy v jedné.