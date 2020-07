Dovolená | Foto: Shutterstock.com

Přestože letošní letní dovolená bude u mnoha lidí silně ovlivněná pandemickou krizí, řada domácností i přesto vyrazí svým vozidlem na jih k moři. Lze přitom očekávat, že lidé budou mít tendenci proti minulosti více šetřit a tím pádem budou hledat výdaje, které lze úplně vypustit nebo alespoň omezit. A tou nejhorší variantou by byla snaha ušetřit na pojištění.

Opomenout či ignorovat cestovní pojištění se může krutě vymstít. „Bez cestovního pojištění lidé riskují, že většinu nákladů za lékařské ošetření v cizině budou muset uhradit ze svého. To přitom mohou být i statisícové částky,“ upozornila Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny. Kartička od tuzemské zdravotní pojišťovny totiž pokryje v zahraničí jen velmi malou část nákladů za lékařské ošetření.

Kvalitně pojištěno při cestách do ciziny by mělo být i motorové vozidlo. Zde by motoristé měli mít k dispozici hlavně asistenční služby s dostatečným krytím. V případě nehody či poruchy auta pak mají tyto služby cenu zlata. (rš)