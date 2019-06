Porsche na výzvu čínské vlády postavilo laciný vůz. Tamní automobilky si uzmuly nápad zadarmo.

Krátký bleděmodrý sedan má malá plastová zrcátka. K tomu lemy kolem oken v černém provedení a očividně tenké plechové dveře. Plechová jsou ostatně i miniaturní úzká kola, která dobře souzní s černými plastovými nárazníky vpředu a vzadu. Nenápadná čelní maska, kterou si lze dnes splést s desítkami jiných bezpohlavních vozů, je doplněna navazujícími mlžnými světlomety a oranžovými blinkry nepřiměřené velikosti. Příď zdobí logo, které nikdo nezdá.

Přesto se koukáme na Porsche. Konkrétně prototyp Porsche C88, což prozrazuje i štítek na místě pro registrační značku. Jde o koncept laciného auta, které mělo být ještě levnější než dnešní Dacie. Automobilka počítala s tím, že bude stát v přepočtu maximálně 135 tisíc korun. Nezbláznili se tak náhodou v tom Zuffenhausenu?

Odpověď musíme hledat v roce 1994, tedy v době, kdy Porsche vyrábělo pouze sportovní auta a SUV Cayenne nebylo snad ještě ani v plánu. A úplně jiná situace byla i na světových trzích. Čína se teprve pomalu probouzela do rostoucí ekonomiky a tamní komunisté hledali auto, kterým by rozhýbali své občany a donutili je přesedlat z jízdního kola do laciného, ale moderního automobilu. Pozvali proto západní automobilky, aby předvedly, co umí.

Koncept Porsche C88 vyvinuli v dceřiné společnosti Porsche Engineering Servises, kterou lze s nadsázkou a velkou dávkou představivosti přirovnat k československému Ústavu pro výzkum motorových vozidel. Podobně jako ÚVMV totiž Porsche vyvíjí auta na zakázku jiných značek. Jeho stopu najdeme ve vozech, u kterých bychom to vůbec nečekali. Jde nejen o Seat Ibiza, Opel Zafira, ale i levný ruský vůz Lada Samara. Už začíná být jasné, odkud vítr vane.

Za pozornost stojí i kabina vozu, kterou odhaluje jediná fotografie palubní desky. Ta je sice plastová, ale má poměrně futuristický design. Otáčkoměr doplňuje rychloměr, z nějž jakoby vyčnívají další ukazatele směrem vlevo. Ovladače fukaru (klimatizace nebyla v plánu) jsou rozmístěné našikmo a naopak tlačítka rádia na výšku. Rádio má jednoduchý displej.

Z pojetí vozu je zřejmé, jak moc Porsche Číňanům nadbíhalo. Auto mělo tříprostorovou karoserii, tedy zdaleka nejoblíbenější řešení v rozvojových zemích. Kromě toho bylo vyvinuté tak, že na zadní sedadla šlo upevnit jen jednu dětskou autosedačku. Tím Němci reflektovali tehdy platnou čínskou politiku jednoho dítěte. C88 se představilo v roce 1994 na autosalonu v Pekingu. Uvedl ho sám ředitel značky Wendelin Wiedeking, který se svůj proslov naučil v mandarínské čínštině.

Číňanům ale nebylo záhodno věřit. Zejména v době, kdy jejich automobilky začaly rozjíždět kopírování západních vozů ve velkém. „Čínská vláda řekla: vřelé díky. A vzala si nápad zadarmo pro sebe. Ještě dnes můžete v levných čínských autech najít detaily z našeho konceptu,“ nechal se slyšet Dieter Landenberger, ředitel muzea Porsche ve Stuttgartu. Přesně tam také koncept C88 skončil poté, co se jej ještě Zuffenhausenští pokusili poslat do Indie, která byla z dalších potenciálních zemí hledající laciná auta. Ani tam se ale úspěch nekonal.

Porsche C88 je vystaveno v muzeu dodnes. Je dobře, že se výrobce luxusních sportovních aut, SUV, hybridů a brzy i elektromobilů za miliony nestydí. Přece jen C88 dnes působí levněji než Dacia Logan. I tak ale patří do jeho historie.

Další fotografie Porsche C88 najdete v galerii.