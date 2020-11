Téměř přesně stejnou vzdálenost, jaká odpovídá běžecké maratonské trati, pokořil testovací řidič automobilky Porsche při driftování na kruhové dráze.

Porsche Taycan - rekord v driftování | Foto: Porsche

Automobilka Porsche drží nový rekord, který je zapsán v proslavené Guinessově knize. Je v rubrice Driftování a jeho přesné označení zní: Rekord v driftování elektromobilem.

Na průběh rekordního pokusu se můžete podívat do naší fotogalerie.

Taycan - zatím jediný elektromobil této sportovní značky, dokázal jezdit bokem napřed na kruhové dráze Porsche Experience Centra v areálu autodromu Hockenheimring bez pěti minut celou hodinu. Přitom ujelo 42, 171 kilometrů průměrnou rychlostí 46 kilometrů v hodině. K dosažení vzdálenosti atletické maratonské trati tedy stačilo "nadriftovat" dalších 24 metrů.

Auto s pohonem zadních kol mělo pochopitelně vypnuté všechny elektronické asistenty a asfaltová dráha byla neustále smáčena kropicím zařízením.

I když se jedná o impozantní výkon a testovací pilot Dennis Retera si postěžoval, že to vůbec nebylo jednoduché, jelikož přilnavost na dráze nebyla všude stejná a bylo nutno se neustále koncentrovat, tento rekord daleko zaostátá za hodnotou stanovenou spalovacím vozem.

V roce 2018 totiž instruktor jízdy BMW Performance Johan Schwartz v modelu M5 vydržel krouži v nepřetržitém driftu celých osm hodin, během nichž ujel 373,5 kilometrů.

Možná nejzajímavější na tomto pokusu byla logistika doplňování paliva. To bylo zapotřebí celkem pětkrát. Aby nemusel zastavovat, dostálaval benzin od dalšího vozu BMW, které driftovalo paralelně vedle.

Pokud by se Porsche jednou rozhodlo překonat i tento absolutní rekord, mělo by to teoreticky snazší. Stačilo by doprostřed kruhu umístit stojan s dobíječkou a kabelem by elektřina mohla do baterií vozu proudit nepřetržitě.