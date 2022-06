Po dvou letech vynucené pauzy se výběr žlutých strojů opět shromáždil na akci Cat Roadshow a ukázal, jaké novinky na poli stavební a těžební techniky právě hýbou světem. A nemohly chybět ani tradiční závody zručnosti strojníků.

CAT Roadshow | Foto: Zeppelin CZ, Viola Procházková

V pískovně Hrušovany nedaleko Brna se sešli příznivci značky Cat, zákazníci společnosti Zeppelin CZ, zástupci partnerských firem a spousta dalších hostů, aby si za mimořádně příznivého počasí prohlédli výběr stavebních pomocníků od malého pásového rýpadla vhodného pro zahradní úpravy až po obrovitý skrejpr, který dokáže během chvilky změnit tvář krajiny. Nechyběly ani ukázky z energetických systémů v podobě výkonných generátorů, různé příslušenství ke strojům a všelijaké technologické vychytávky. Některé ze strojů si návštěvníci mohli dokonce vyzkoušet a přesvědčit se na vlastní kůži, že strojníci si dnes v klimatizovaných přetlakových kabinách vůbec nežijí špatně.

Přestože stroje jsou stále stejně impozantní, nelze si nevšimnout, že vývoj se v této oblasti ubírá podobným směrem jako třeba v případě automobilů - tedy k postupné elektrifikaci a autonomii. Například jsou výrazně úspornější, často díky elektromotorům, které vytlačily klasické dieselové agregáty do role pouhých generátorů elektřiny. Jednodušší zadání jsou stroje schopné vykonávat v poloautomatickém režimu na základě předem připravených, importovaných dat, šikovným strojníkům pak poskytují mnohem širší možnosti než dříve. Znamená to, že lidská obsluha v dohledné době přestane být třeba nebo že klesnou nároky na strojníky? „To zatím nehrozí,” podotýká Petr Sudek, předávací technik stavebních strojů ze společnosti Zeppelin CZ. „Je to podobné jako s auty. Technologie umožní dobrému strojníkovi, aby byl ještě lepší, ale z mizerného dobrého neudělá. Obrovský přínos je samozřejmě v bezpečnosti, tam je pokrok neocenitelný.”

O šikovnosti strojníků se mohou návštěvníci přesvědčit během tradiční dovednostní soutěže strojníků z Klubu posádek Cat. Vítězem soutěžního klání se stane ten, který zvládne tři úkoly v nejkratším čase. Přestože budou soutěžící obsluhovat stavební stroje, o hrubou sílu půjde až úplně v poslední řadě. Tentokrát vítězí přesnost, cit a trpělivost. Stačí malá chybička, a je konec. Průběh všech tří soutěžních disciplín si můžete prohlédnout v komentované galerii.