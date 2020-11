Doslova na koleně v malém dřevěném přístřešku na zahradě si skupina nadšenců postavila pozoruhodnou repliku slavného závodního speciálu Škoda 130 RS.

Červené válečné barvy "stotřicítce" sluší | Foto: Tomáš Karpfinger

Škoda 110 R, zvané erko, je automobil, který v dobách šedivého socialismu v tuzemském vozovém parku doslova vyčníval. Není tedy divu, že ho hodně lidí toužila vlastnit. Ještě na počátku tohoto tisíciletí, v době, kdy mu bylo něco málo přes dvacet let, se do něj doslova zamiloval i dnes devětatřicetiletý Tomáš Karpfinger z Pelhřimova.

"Nejprve jsem sehnal auto, které vypadalo na pohled pěkně. Jenže pod lakem bylo úplně prorezivělé," vzpomíná na svůj první automobil, který po jednom roce skončilo ve šrotu. Následně koupil další. "To byla prázdná karosérie a mnoho dílů kolem ní. Původně majitel chtěl renovovat auto, ale nakonec si to rozmyslel," vypráví. A tak ho místo něho sestavil a ještě vylepšil.

"Byl jsem mladý a líbily se mi tehdy tuningové úpravy. Proto auto dostalo plastové prahy a další vylepšení. A když bylo hotové, začal jsem s ním jezdit na srazy těchto vozů. Tam se občas jezdí i krátké závody na uzavřených tratích, a tak jsem se začal zúčastňovat. Docela mi to šlo, a tak jsem postupně došel k názoru, že bych mohl zkusit i opravdové rallyové závody," vzpomíná Tomáš Karpfinger.

Na vznik nového exempláře vozu Škoda 130 RS se podívejte do naší komentované fotogalerie.

Postupně se tedy do původně zcela civilního auta nastěhoval bezpečnostní rám, náležité sedačky a začala éra závodění. A protože každý závodník chce časem rychlejší auto, zrodil se nápad na přestavbu tohoto automobilu na replliku slavné Škody 130 RS. Těch jsou v současné době v České republice možná už stovky, protože originálů vzniklo v továrně Škoda jen 38.

"Sehnat příslušné díly na přestavbu není podle Zdeňka Tomeše, který dělá manažera týmu, zase až tak velký problém. Je to spíše o penězích, protože třeba cena konkurenceschopného motoru se může přiblížit i k částce 200 000 Kč," říká. "My jdeme trošku levnější cestou, ale přesto doufáme, že nový motor, který připravujeme na závodní sezónu 2021 bude mít zhruba 140 koní," informuje. To je úroveň, na které se nacházely právě ony tovární speciály. Podařilo se to i díky zvýšení objemu z původních necelých 1300 cm3 na 1400 cm3. "Brzy ho začneme zajíždět," říká Tomeš.

Auto Tomáše Karpfingera není zatím na té nejvyšší výkonnnostní úrovni, přestože třeba i na zadní nápravě se nacházejí kotoučové brzdy. Při stavbě vozu, která se prakticky celá odehrávala v malém dřevěném přístřešku na zahradě rodinného domku, se využilo i několik originálních řešení. "Například jsme přišli na to, že do přídě se vejde celý chladič z Jeepu Cherokee. Problémy s chlazením tedy ani při závodech opravdu nemáme," říká Tomeš s úsměvem.

Ještě je co vylepšovat

Poprvé se jejich replika objevila na závodních tratích v roce 2019. "Premiéra se odehrála na Barum Rallye.

Do budoucna počítají třeba rovněž se zabudováním sekvenční převodovky, stavitelných tlumičů a dalších vylepšení. K tomu, aby mohli jezdit plnohodnotné dvoudenní závody historických vozů a ne pouze kategorii legendy jako dosud, potřebují také dovybavit auto samočinným hasicím systémem.

"Doufám, že během příští sezóny se svezeme více než letos, kdy jsme vlastně jeli pouze regionální Radouňskou rallye, a pak Bohemia rallye. Právě při ní se ale prý utvrdil v tom, že závody historických automobilů jsou úplně jiný svět než ten, ve kterém žijeme každý den. "Těsně před odjezdem na "Bohemku" nám v motoru praskla kliková hřídel," vzpomíná Karpfinger. Už v depu jsme tedy museli z dílů toho původního motoru, a dalších dvou z běžných modelů Škoda Felicia složit nový motor, abychom ráno mohli vyrazit na trať," vypráví.

A při této činnosti, která se protáhla dlouho do noci, se setkali s naprosto nevídanou solidaritou členů konkurenčních závodních týmů. "Tu nám někdo sám od sebe přinesl nářadí, o kterém věděl, že by se nám mohlo hodit, tu zase někdo daroval sponu na hadice, další došel s čerstvě ugrilovaným masem a jiní se poctivě starali o náš pitný režim," uzavírá s úsměvem.

Během sezóny 2021 se posádka Tomáš Karpfinger, Jan Klap na této Škodě 130 RS hodlá hlavně seznamovat s tratěmi tradičních tuzemských rallyových podniků a v roce 2022 již na nich chce útočit na medailové příčky.