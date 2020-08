Příběh nejstaršího dochovaného Volkswagenu T1. Vrátil se zpět do továrny

Právě před 70 lety sjel z linky wolfsburského závodu vůz T1 s výrobním číslem 20-1880. Skříňový Transporter v barvě „holubí modrá“ putoval za zákazníkem do Hildesheimu, kde zajišťoval přepravu zboží. Po složité anabázi, při které mu hrozil i úplný zánik, se nakonec vrátil zpět do místa, kde vznikl - do Hannoveru.

Nejstarší dochovaný Transporter T1 | Foto: Volkswagen Užitkové vozy