Drtivá většina obyvatel České republiky o tomto voze nikdy neslyšela, natož aby ho viděla na vlastní oči. Zato na Novém Zélandu ho znají velmi dobře a jsou na něj náležitě pyšní.

Celkem se vyrobilo několik tisíc kusů tohoto vozu. V ČR jich je pouze pár | Foto: Škoda Auto

Také obyvatelé obcí nedaleko zámku Loučeň mohli nedávno kromě jiných veteránských automobilů z produkce mladoboleslavské automobilky Škoda spatřit při jízdě velmi zvláštní vůz s karosérií offroadu. Projížďku s nimi totiž tato značka slavící 125 let své existence, umožnila vybraným motoristickým novinářům. Redaktor Deníku a Automix.cz byl mezi nimi.

Přestože zdálky i zblízka velmi připomíná první generaci slavného modelu Land Rover Defender, ve skutečnosti je to model značky Škoda. Jen se nikdy nenabízel v České republikce, ba dokonce ani v Evropě. Jeho zemí původu je totiž daleký Nový Zéland.

Jízda s ním je velmi zvláštním zážitkem. Už proto, že má volant na druhé straně kabiny, než jsme zvyklí, že tachometr ukazuje rychlost v mílích za hodinu a startování je, mírně řečeno, dosti neobvyklé. Motor totiž naskočí po zatažení za zvláštní provázek, který visí pod přístrojovou deskou.

"Je to takový vynález původního majitele Ronalda Gregoryho, kterému se nelíbilo, že se musí ke startéru příliš ohýbat pod palubku, a tak použil starou tkaničku od svých bot," říká s úsměvem jiří Valach, renovátor historických vozů. Právě ten se zasloužil o to, že se vůbec první Trekka před zhruba pěti lety dostala do České republiky.

"Dozvěděl jsem se o tom, že dědicové pana Gregoryho vůz nabízejí v aukci. V té jsem ho ale nakonec nekoupil, protož požadovaná suma byla nad mým tehdejším limitem. Nakonec jsme se ale domluvili přímo," uvedl Jiří Valach v rozhovoru pro Deník a Automix.cz. Navíc se prý potomkům líbilo, že se Trekka dostane do bývalého Československa a bude zachována jako připomínka této automobilové historie pro budoucí generace.

Vůz byl podle něho v docela dobrém stavu, vlastně stačila jen oprava laku a sedaček. Na autě jsou zachovány všechny úpravy, které původní majitel udělal. Tedy včetně otvíráku na pivní láhve přimontovaného na palubní desce, přídavných přístrojových ukazatelů nebo držáků na pušky mezi předními sedačkami. Vzadu na karosérii je pak držák s lopatou, na boku zase rezervní kolo.

Dopravní prostředek lovců

"Pan Gregory totiž s tímto vozem jezdil na lov vačic do divočiny. Často v doprovodu posádek dalších vozů Škoda Trekka, které vlastnil a pronajímal," uvádí Jiří Valach.

Na silnici překvapí Trekka solidním zrychlením i schopností udržet tempo i v kopcích. Má totiž, na rozdíl od původní Škody Octavia, z níž pochází jak šasi, tak i motor, upravenou převodovku. Jen jsem si chvíli musel zvykat na "obrácené háčko" při řazení. Navíc na nutnost držet řadicí páku levou rukou. Potěší dobrý výhled i prostor, ovšem odhlučnění je prakticky nijaké.

O historii vzniku tohoto vozu jsme psali už v samostatném článku. Tedy jen stručně - vůz vznikl v 50. letech zásluhou spolupráce škodováckých konstruktérů a novozélandské firmy Motor Industries International. Tvary karosérie, která musela být jednoduchá, aby se nemusely nakupovat drahé lisy, navrhl společně Josef Velebný s designérem Georgem Taylorem.

V letech 1966 až 1972 se jich vyrobilo přibližně tři tisíce. Existovala ve verzi pick-up se sedačkami pro dva ař osm lidí, k dispozici byla také plátěná nebo plastová střecha. Z Nového Zélandu se vůz exportoval například i do Vietnamu, Indonésie a samozřejmě Austrálie. Nyní už má tato Trekka v České republice dalších přibližně 10 sourozenců. Některé jsou v majektu soukromníků, další vlastní také firemní muzeum Škoda.