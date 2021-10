Protektorované pneumatiky se zřejmě dostanou také na kola nově vyrobených aut. Zájem o ně má německá prémiová značka.

Pneumatiky pro užitkové a nákladní vzory jsou k protektorování vhodnější než ty pro osobní auta | Foto: Radek Pecák

Použití vláken z recyklovaných PET lahví, směsi s gumou z pampelišek, které si firma sama vypěstuje, a také co možná nejvyšší využití ojetých pneumatik k výrobě protektorů. I na to se chce zaměřit Divize pneumatik německého koncernu Continental, jehož součástí je již téměř třicet let česká firma Barum.

Continental právě oslavil 150 let. 8. října 1871 byla totiž zaregistrována jeho značka. Prvními výrobky byly pryžové návleky pro jízdní kola a koňská spřežení. O jedenáct let později společnost registrovala ochrannou známku s vyobrazením koně, který Continental reprezentuje i dnes. V roce 1898 rozběhl Continental výrobu automobilových pneumatik a po šesti letech představil první pneumatiky s dezénem.

V nejbližší budoucnosti chce investovat do udržitelné výroby. Jednak se v desítkách procent sníží energetická náročnost i spotřeba vody při produkci pneumatik, ale současně se využijí nové materiály a zdroje.

Na to, jak se dnes v továrně Barum v Otrokovicích pneumatiky vyrábějí, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Již příští rok se začne s využíváním opětovně zpracovaného polyesteru, získaného z recyklovaných PET lahví ve výrobě pneumatik. „Odpad je surovinou zítřka a cirkulární ekonomika je zase správným prostředkem na cestě k větší udržitelnosti nejen pro značku Continental,“ uvádí Pavol Červenák, který je zodpovědný za obchod a marketing.

Současně probíhá výzkum pěstování a zpracování pampelišek. Zpracováním jejich kořenů se získává guma, nazývaná Taraxagum, která je plnohodnotnou kvalitativní náhradou exotického kaučukovníku. „Continental chce kaučuk z pampelišek využívat i při výrobě pneumatik pro osobní automobily. Máme za sebou už úspěšné využití tohoto nového materiálu jak v prototypech osobních pneumatik, tak i sériové výrobě cyklistických plášťů,“ dokládá Pavol Červenák.

Ovšem ještě výraznějším zásahem do současné organizace výroby bude příklon automobilových výrobců k protektorovaným pneumatikám. Zájem o ně v rámci deklarování svého přístupu k cirkulární ekonomice projevila podle našich informací značka Audi. "Ano, je to pravda. Nikdy jsem si neuměl představit, že bych mohl ve výkonném autě jet po německé dálnici dvoustovkou na protektoru, který je součástí prvovýbavy, ale zřejmě se ta doba již přiblížila," uvedl zdroj z koncernu Continental. Dokonce již společnost koupila ve Francii speciální továrnu na protektory.

V Otrokovicích se dělají prémiové pneumatiky

Historie společnosti Continental je téměř 30 let spjata i s Českou a Slovenskou republikou. V roce 1993 se součástí německého koncernu stal i český výrobce pneumatik Barum a od roku 2010 i slovenský výrobce pneumatik Matador – to přineslo velký rozmach lokálního průmyslu s pneumatikami. „Zatímco před 28 lety závod v Otrokovicích vyráběl 2,5 milionu kusů pneumatik ročně, v současné době překračuje výroba 20 milionů pneumatik ročně. Jde především o prémiové pneumatiky Continental, na které se otrokovický výrobní závod specializuje, ale také o pneumatiky Barum a další produkty koncernových značek,“ říká jednatel společnosti Continental Barum s.r.o. zodpovědný za výrobu a techniku Libor Láznička.

V jubilejním roce připravil Continental sobě i svým zákazníkům dvě novinky na trhu pneumatik. Zimní pneumatika Continental WinterContact TS 870/TS 870 P se vyrábí v závodech Continental v Otrokovicích a v Púchově. Jde o zcela nový produkt vyvinutý od základu, pokud jde o konstrukci, provedení dezénu i složení, a v přímém srovnání poskytuje o 3 % kratší brzdnou dráhu na ledu a o 5 % lepší ovladatelnost na sněhu.

Druhou novinku představuje letní vysokovýkonná pneumatika SportContact 7, určená pro bezpečnou sportovní jízdu. Její hlavní technologickou součástí je asymetrický adaptivní dezén, díky kterému se nový SportContact 7 dokáže přizpůsobit suché i mokré vozovce a jeho jízdní vlastnosti zůstanou na stabilně vysoké a bezpečné úrovni také při vyšší rychlosti a vysoké zátěži.

Stále více se bude vyrábět pneumatik pro elektromobily. !Pneumatikám Continental věří celá řada předních výrobců automobilů na elektrický pohon, díky tomu rozšiřujeme náš podíl na trhu také v tomto segmentu,“ říká Magda Nagy, ředitelka Divize marketing ve společnosti Continental Barum s.r.o.

Continental v loňském roce dosáhl obratu 37,7 miliardy eur. V současné době zaměstnává více než 235 000 zaměstnanců v 58 zemích světa. Jen Divize pneumatik má v současnosti 24 výrobních a vývojových míst po celém světě.

Continental AG je v České republice zastoupen výrobními a prodejními jednotkami v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Jičíně, Otrokovicích, Ostravě, Horšovském Týně a také sesterskou společností Vitesco Technologies ve Frenštátě pod Radhoštěm, Trutnově a v Ostravě. Slovenskou republiku zastupují výrobní závody Púchov, Zvolen a Dolné Vestenice. Koncern Continental AG zaměstnává v České republice a na Slovensku na 17 200 zaměstnanců. Do portfolia společnosti patří pneumatiky značek Continental, Barum, Semperit, Matador a General Tire.