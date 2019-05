První exemplář vozu MTX Roadster z nové edice, je již dokončen. Měli jsme možnost ho důkladně prozkoumat.

Zvenčí vypadá stejně jako vůz, jehož podobu stvořil na přelomu osmedesátých a devadesátých let autor Supertatry a dalších skvělých vozů českéslovenské historie Václav Král, při bližším zkoumání jsem však drobné odchylky přece jen našel.

Například plátěná stahovací střecha je teď šedivá. "Původní vozy měly výhradně černou," potvrzuje jednatel firmy MTX Ivan Solfronk. O MTX Roadsteru ví opravdu všechno. Před bezmála třiceti lety byl totiž jeho konstruktérem a dnes vede provoz, v němž se nové generace po více než pětadvaceti letech opět začaly vyrábět.

Novinkou jsou teď třeba dvě výfukové koncovky, z nichž každá je na jedné straně zadního nárazníku. Funkční je z nich ale pouze jedna. Zřejmě největší zajímavostí je použití velmi lehkých kovaných kol z lehkých slitin. "Jsou vyrobeny v podstatě ruskou kosmickou technologií. I když by jinak byly pro vůz této kategorie neúnosně drahé, díky našim letitým známostem s bývalými závodníky z tehdejšího Sovětského Svazu jsme je mohli nakoupit za velmi příznivou sumu," prozrazuje Ivan Solfronk.

Kola jsou lakovaná. Na voze, který jsme na odtahovém voze dovezli k fotografování u soutoku Labe s Vltavou v Mělníku, byly na jedné straně namontované bílé, a na druhé černé. "S inženýrem Boldem se neustále dohadujeme, která budou na autě vypadat lépe a rozhodneme se právě po tomto fotografování," sdělil. (Nakonec vyhrála varianta s bílými…) K dispozici mají ale ještě třeba i šedivou verzi.

Více změn se dá nalézt v interiéru. Například kůží čalouněné sedačky, které jsou navíc vyhřívané. Topná tělíska jsou instalována jak v sedáku, tak i opěradle. "Použili jsme kostru z původních sedaček, protože nic jiného není podle předpisů možné, ale pak jsme zafixovali opěrku hlavy v nejvyšší poloze a k výplním i čalounění použili certifikované materiály," vysvětluje jejich nový vzhled konstruktér.

Má i navigaci

V palubní desce je nyní zabudován nový multimediální systém s navigací. "Chtěli jsme, aby byl vůz přece jen o něco modernější a odlišoval se od těch původních," říká Solfronk a dodává, že nápadů na modernizaci bylo ještě daleko více. Problém ale podle něho spočívá v tom, že se fakticky jedná o individuální přestavbu a každý vůz musí podstoupit příslušný schvalovací proces.

To v praxi znamená, že po provedení větších úprav výfukové soustavy by každý výrobený kus musel absolvovat nejen jednoduchou hlukovou zkoušku, ale i emisní testování. To by bylo samozřejmě velmi nákladné. Podobné je to i v případě motoru. "Zapracovali jsme na hlavě motoru, upravili sání, vačky a zvýšili kompresní poměr," vypočítává. Větší konstrukční změny ovšem nejsou z podobného důvodu jako v případě výfuku možné. Stejně jako v minulosti budou některé automobily z nové série mít karburátory, jiné systém vstřikování Bosch Monotronic, který dostaly Favority během výrobního cyklu v rámci postupné modernizace.

I tak by měly nové kousky MTX Cabrio jezdit lépe než ty původní. Jednak díky zmíněným kolům, které mají velikost 15 palců (dříve byl maximem čtrnáctipalcový rozměr) a jednak zásluhou použitých sportovních tlumičů.

Zatímco prvnímu výrobnímu kousku při našem focení chyběla k finálnímu vzhledu už jen speciální plaketka na karosérii, specialisté v mělnickém závodě MTX pracovali na dalších dvou, s nimiž červený vůz vytvoří českou trikolóru. Poté se v kabriolety začnou přeměňovat možná až desítky dalších nakoupených lehce ojetých favoritů.