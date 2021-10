V areálu plzeňského dealerství společnosti Invelt je zaparkovaná unikátní sbírka aut, které v minulých desetiletích obdivovali diváci při podnicích světového šampionátu rally.

Francois Delecour u zapůjčeného vozu Alpine pro Rally Pačejov | Foto: Invelt

Také vítěz čtyř podniků světového šampionátu rally Francois Delecour by měl o víkendu absolvovat čtrnáct rychlostních zkoušek během tuzemské Invelt Rally Pačejov. O úspěch se utká s kompletní tuzemskou špičkou, včetně již jistého mistra Jana Kopeckého, nebo téměř domácího závodníka Václava Pecha.

Delecour usedne za volant francouzského vozu Alpine A110 R-GT. „Auto znám, je velmi dobře postavené a je na něm vidět cit pro detail. Má skvělou trakci. Těším se, bude to rychlý závod,“ řekl na tiskové konferenci François Delecour. Jeho vůz byl vystaven v sousedství legenárních vozů, s nimiž vítězily takové hvězdy jako Carlos Sainz, Tommi Mäkinen, Colin McRae a další.

Na řadu z nich se můžete podívat do naší fotogalerie.

S tímto vozem se Delecour postaví na start pačejovské rally se spolujezdkyní Sabrinou De Castell. S ní pravidelně závodí třeba ve francouzském šampionátu a často se umisťují na stupních vítězů.

„S Fracoisem Delecourem jsem se domluvil telefonicky, zda by mohl pro nás na Pačejově pilotovat naše Alpine A110 R-GT. François Delecour vlastní soukromě naprosto identický vůz Alpine A110 R-GT a ten náš stavíme do stejné specifikace. Myslím, že to bude pro všechny diváky rally velmi zajímavé. Když jsem zval v roce 2019 skotskou legendu Jimmyho McRae a norského rallyového jezdce Henninga Solberga, přislíbil jsem, že na start Invelt Rally Pačejov vždy někoho zajímavého pozvu. Francouzská legenda François Delecour bude v České republice poprvé a věřím, že si to on i diváci užijí, včetně premiéry vozu, se kterým pojede,“ uvedl Jiří Jirovec z firmy Invelt.

Unikátní sbírka zahrnuje i auta mistrů světa

Právě on také stojí za současnou sbírkou sedmdesáti rallyových vozů. "Dohromady ji dávám už řadu desetiletí. Už kdysi jsem si vybral sedmdesát automobilů, které jsou opravdovými legendami rally a rád bych je jednou měl, i když to bude těžké," svěřil se v rozhovoru pro Deník a Automix.cz.

Ze zmíněné sedmdesátky vlastní v současné době přibližně 40. Těch dalších třicet, které v hale stojí zaparkované, zřejmě časem najde jiné majitele. "Mám třeba 9 kusů Fordu Focus. Musel jsem je ale koupit jako celou sbírku, jinak bych nedostal ani ten jeden požadovaný," vysvětluje Jiří Jírovec.

Mezi vozy, které aktuálně shání, patří třeba Toyota Celica GT4, nebo Peugeot 307 WRC.

Většina aut, které vlastní, je bohužel odsouzena pouze k nehybnému stání ve výstavních prostorách. "Často jsou to auta, která byla provozována až do úplného opotřebení a nejsou na ně už žádné díly," vysvětluje Jírovec. Přesto hodlá mít určitý počet provozuschopných aut, které čas od času ukáže divákům při závodech historických vozů.

Sbírka veřejně přístupná není a nebude. "Čas od času však hodlám pro vážné zájemce uspořádat jakýsi den otevřenýách dveří," uzavřel Jiří Jírovec.