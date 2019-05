Nabídka platí pro budoucí vesmírné cestovatele, které díky tomu poznáte i na silnici.

Britové drží pohromadě. Vesmírná společnost Virgin Galactic patřící výstřednímu miliardáři Richardu Bransonovi, se dala na pět let do partnerství s Land Roverem. Jeho oddělení pro zakázkovou výrobu SVO tak mohlo připravit unikátní model luxusního SUV Range Rover vyhrazený přímo pro ty, kteří Bransonovi zaplatili přes pět milionů korun za letenku do vesmíru. Takových lidí je přes 600.

Unikátní Range Rover stojí na výbavě Autobiography Edition, má ale speciální lak chytře nazvaný Zero Gravity Blue. Podle automobilky se inspiroval u krásných efektů noční oblohy. Barvu doplňují hliníkové kliky dveří. V noci z nich na zem svítí silueta vesmírné lodi SpaceShipTwo. Aby bylo jasno, je navíc na voze hned několik nápisů Astronaut Edition.

Uvnitř zajímavé detaily pokračují. SpaceShipTwo se objevuje na hlavových opěrkách nebo na přihrádce pro spolujezdce. Držáky na nápoje mají dno z přistávacích nožiček lodě Spaceship Unity, která byla prvním strojem Virgin Galactic. Na jednom z disků je napsáno „Uvidíme se nahoře,“ což je oblíbená fráze Richarda Bransona. Až astronaut a majitel vozu v jedné osobě vykoná svůj vysněný let, Land Rover mu vymění podložku za tu, která bude pocházet z jeho lodi.

Range Rover Astronaut Edition se bude nabízet se dvěma motory. Na výběr je silný pětilitrový V8 o výkonu 518 koní nebo ekologičtější plug-in hybrid P400e o výkonu 398 koní. Žádná finanční úleva se ale pro astronauty nechystá. Vždyť nejsou právě z nejchudších! Zaplatit 3,3 milionu korun bez daně by tak pro ně neměl být až zas tak velký problém.