Padesát let Renaultu 5

Renault 5 | Foto: Renault

Od 16. do 20. března 2022 se Renault opět zúčastní 46. ročníku veletrhu Retromobile v Paříži, a to se stánkem věnovaným ikonickému vozu Renault 5. Mezi 12 nejkrásnějšími historickými verzemi tohoto modelu bude také nový prototyp Renault 5. Renault 5 letos slaví své 50. narozeniny. Je to úctyhodný věk, a přesto je tento model více než kdy jindy v obraze s jeho nadcházejícím znovuzrozením plánovaným na rok 2024. Stal se skutečným symbolem popkultury s více než 5,5 miliony prodaných kusů v mnoha zemích. K výjimečnému výročí, je zapotřebí výjimečných oslav. Značka proto plánuje četné akce, happeningy a komunikaci na sociálních sítích v průběhu celého roku.