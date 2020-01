Přívoz Darová na řece Berounce funguje po celý rok. Nyní v zimě je provozní doba od pěti hodin ráno do osmi hodin večer. Ptali jsme se zdejšího převozníka, jaká úskalí jeho práce přináší.

Přívoz Darová funguje i v zimě | Foto: Radek Pecák

"Až budete vyjíždět na druhý břeh, nesmíte jet moc pomalu. Jinak se vám začnou na kovových okrajích protáčet přední kola," upozorňoval mě při vjezd na prám u obce Darová na Rokycansku zdejší převozník Vladimír Cajthaml. Netušil, že Toyota Supra, se kterou jsem k přívozu přijel, má poháněná zadní kola, a tudíž se jí tento problém netýká.

Na to, jak převážení vypadalo, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Větší obavy jsem měl z možného poškození předního nárazníku. Úhel, který je nutno při nájezdu a výjezdu překonat, je totiž docela velký. Naštěstí to dobře dopadlo.

"V tomto technickém provedení funguje přívoz od roku 1973. Je to tedy skoro technická památka," říká převozník Cajthaml. Je zaměstnancem obce Břasy, pod kterou darová admistrativně náleží, a bydlí na dohled od řeky v zrekonstruovaném domě. "Dnes jsem nastoupil v jednu odpoledne a služba mi skončí v osm večer," říká muž, který má s převoznictvím bohaté zkušenosti. Zde sice působí teprve pět let, ale předtím obsluhoval přívoz v nedalekých Nadrybech. "Ten ale funguje jen od jara do podzimu a navíc nemá motorový pohon. Mezi břehy se pohybuje díky bidlu," dodává.

Přívoz může vozit z levého na pravý břeh a samozřejmě i opačným směrem lidi, kola, motocykly, osobní auta, a dokonce také menší nákladní vozy s hmotností do osmi tun. Za osobu tu vybírají deset korun, stejně jako za motocykl. Za osobní auto se platí dvacka a k tomu samozřejmě dalších deset korun za každého pasažera uvnitř. Nejdražší je převážení nákladního vozu. To stojí 40 Kč. Místní si samozřejmě můžou koupit výhodnější permanentku.

"Občas se docela bavím, když vidím, že nějaký řidič s autem přijede na břeh a nenajde odvahu najet na přívoz. Zase se otočí a odjíždí," říká Vladimí Cajthaml. Přitom cesta mezi obcemi Darová a Nynice je bez využití přívozu dlouhá přes 24 kilometrů a zabere minimálně půlhodiny jízdy. "Já je přitom na druhý břeh dostanu na tři minuty," chlubí se. Pokud je v okamžiku příjezdu auta zrovna prám na druhém břehu, tak se sice tato doba zdvojnásobuje, ale i tak se jedná o značnou úsporu času.

Navigace lidi matou

V některých navigacích aut či v telefonech se při příjezdu k přívozu objeví na displeji nápis "Naloďte se na trajekt!" To může působit minimálně úsměvně. Berounka tu totiž v době mé návštěvy byla jen nějakých třicet metrů široká a hladina byla prakticky na minimu.

"Můžeme převážet i během zvýšeného stavu vody. Vlastně mě limituje jen délka kolejnic, po kterých se na břehu posouvá nájezdový můstek," říká převozník. V době tisícileté povodně se voda dokonce valila přes lano, které je natažené zhruba čtyři metry nad současnou hladinou Berounky. "Vydrželo, ale samozřejmě se nejezdilo. Prám byl tehdy vytažený vysoko na břehu," vypráví. Jinak se jezdí za každého počasí. Takové zimy, aby prám zamrzl v ledu, už tady hodně dlouho nebyly.

On sám prý zatím nezažil žádného turistu, který by spadl do vody nebo jinou dramatickou situaci. "Kolega byl ale před třemi roky svědkem toho, že traktorista s přívěsem plným hlíny svoji soupravu neubrzdil, příliš rychle najel na prkennou podlahu a probořil ji. Pak se asi týden muselo opravovat," vzpomíná.

Obsluha přívěsu není podle něho složitá. Pohání ho elektromotor pohybující se po ocelovém laně nataženém nad řekou. Uvnitř takzvané kočky jsou i převody, které se musí čas od času promazávat. Jinak stačí při deštích nebo v době, kdy na palubu napadá sníh a odtává, vyčerpat ruční pumpou vodu z podpalubí. To, aby prám najel přesně na můstek na druhém břehu, zajišťuje vodící řetěz natažený na dně. "Když dojíždím k břehu, tak zhruba půldruhého až dva metry před přistáním vypínám motor, prám zvolna dojede ke břehu, a pak ho už jen zajistím pákou k můstku. Žádný problém," říká Vladimír Cajthaml. Přesto musel samozřejmě absolvovat všechna potřebná školení.

V zimním období se denně převáží v Darové zhruba deset až čtyřicet aut, v létě to bývá obvykle 100 a sto padesát. Záleží i na počasí. Nedaleko od přívozu se totiž nachází známý golfový resort. K tomu je třeba samozřejmě připočítat cyklisty a pěší turisty," vypočítává převozník. Malé převoznické žně zažil nedávno, když byl zavřený most v Dolanech u Chrástu. To tudy jezdilo každý den několik stovek aut," uzavírá.