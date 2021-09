Nabídka aut, které vznikají v Rusku a mají také logo výrobce z této země, je i u nás v současné době překvapivě široká.

Speciální verze Nivy | Foto: AMC

Myslivci, cestovatelé, hasiči, obce, ale také těžařské firmy. Takoví zákazníci zejména v současné době kupují ruské automobily, přestože jsou si vědomi, že od doby, kdy tyto vozy vznikaly na konstruktérských prknech, uplynulo již mnoho desetiletí. Zájem o ně nepoklesl ani v době epidemie koronaviru, naopak prodeje prodeje v loňském roce oproti tomu předloňskému stouply v řádu desítek procent. I letos budou s vysokou pravděpodobností čísla v prodejních statistikách vyšší, než byly ty za rok 2020.

Na současné modely ruských automobilek, které se u nás aktuálně nabízejí, se můžete podívat do naší fotogalerie.

"Lidé jsou v mnoha případech vděčni, že Ladu Nivu pohání atmosféricky plněný zážehový čtyřválec s objemem 1,7 litru, který má v sobě jen naprosté minimum elektroniky," vysvětluje Jan Majurník ze společnosti Russianvehicles.eu. Jejich údržba a případné opravy jsou proto nenáročné.

Tato firmy vozy z Ruska dováží, zajišťuje jejich homologaci rovněž pro prodejce z dalších zemí, a prování na nich úpravy. "Některé jsou nutné z legislativních důvodů, jiné vyžadují zákazníci," vysvětluje Majurník.

Například na dvířka před hrdlem palivové nádrže se domontovávají zámečky, software v řídících jednotkách se přenastavuje tak, aby vozy splňovaly aktuální emisní normu v Evropské unii a třeba u modelu UAZ 2206 (který je známější pod jménem Buchanka) se zabrušují ostré hrany a třeba předělává umístění směrových světel. "Jo, a také rozebíráme a znovu skládáme jejich převodovky. Opravdu je u tohoto vozu velký rozdíl v jízdním projevu v okamžiku, kdy ho přivezeme z Ruska a před jeho předáním zákazníkovi," tvrdí Majurník. Do klasické Nivy (v nabídce je také o něco modernější "zakulacená" Niva Travel) se pak ještě třeba zabudovává imobilizér.

Pozor na rez

I když se podle něho antikorozní úprava ruských aut (platí to zejména o Ladě) v posledních letech zlepšuje, přesto technici společnosti v areálu ve východočeských Radíkovicích, doporučují, aby si od nich zákazníci nechali udělat antikorozní nástřik podvozku a dutin. Je to nutné zejména proto, že jejich vlastníci je mnohem častěji než v případě majitelů aut jiných značek, berou do skutečného terénu. Tato ochrana se navíc musí každých několik let obnovovat.

To samozřejmě tolik neplatí o silničních modelech Lady, ale ty se u nás prodávají jen minimálně. Čekací doba na dodání objednaného vozu se v závislosti na vybavení a typu vozu pohybuje od necelých čtyř po devět měsíců. "Nejkratší dobu budete čekat na Lady, nejdéle na UAZy," dodává Majurník. Kromě nich firma dováží rovněž modely GAZ i těžké nákladní automobily Kamaz. "Umíme dovézt i opravdu speciální verze. Například obojživelné," informuje.

Vrcholné verze některých modelů můžou být už také poměrně dobře vybavené. Konkrétně Lada Niva Travel, kterou právě v redakci má v nejvyšší výbavě Luxe-offroad (za 505 000 Kč) ve výbavě klimatizaci, vyhřívané sedačky rádio s navigací a samozřejmě množství věcí, které zajišťují nadstandardní průjezdnost terénem. Tedy terénní pneumatiky, vyvýšené vzduchové sání, redukční převodovku a stálý pohon všech kol.

Autorizované servisy pro tyto vozy existují v současnosti po České republice ve zhruba čtyřech desítkách lokalit.

V budoucnosti se má nabídky ruských offroadů ještě rozšířit. "Počítáme také s dovozem modernizované Lady Nivy Bronto, což je ještě více terénněji zaměřená varianta třídveřové Nivy," uzavírá Majurník.