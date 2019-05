Kdysi majestátné GT s „lehlým“ motorem opravili a místo kol mu přidělali pásy. A jak se zdá, tenhle tank je zadokolkou…

Pásové Bentley? Bizarnější nápad těžko vymyslet, ovšem v Rusku je možné úplně všechno. A přestože tenhle luxusní tank, kterému autoři začali říkat Ultratank, ještě potřebuje v několika ohledech doladit, jeden musí před uměním ruských bohatýrů smeknout.





Díky mohutnému motoru má Ultratank hodně síly. Jestli to je ale V12 si netroufáme tvrdit, spíše bychom to tipovali na V8. Tak nebo tak, má dost velký výkon na to, aby si poradil se všemožnými terénními nástrahami. Jeho ohromná síla je vidět s každým přidáním plynu. A hlavně ten zvuk!





Velkým problémem jsou pásy, které potřebují více napnout. Při dynamičtější jízdě se „svlékají“ a nandat je zpět je těžký proces.



Autoři prokázali i smysl pro humor, na záď luxusního Continentalu umístili znak Volhy.



Na výsledek jejich práce se můžete podívat na přiloženém videu. Je sice bez titulků, ale tady nejsou titulky vůbec potřeba.