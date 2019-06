Supersport a off-road nejdou právě dohromady, pokud designéři nenasadí ochranu proti kamení a vyšší podvozek.

Potkat Lamborghini v terénu nemusí být nic neobvyklého. Automobilka už dva roky vyrábí velké SUV Urus. Na konci osmdesátých let stavěla drsný off-road LM002. Málo kdo už ale ví, že výrobce ze Svaté Agáty se vypravil do terénu se svými sportovními modely Jarama a Urraco, když je závodník Bob Wallace přestavěl na speciály pro pouštní závody. Psala se první polovina sedmdesátých let.

Nyní by se mohlo Lamborghini klidně do závodů se speciálem vrátit. Alespoň to naznačuje poslední koncept, který automobilka právě zveřejnila. Model nese jméno Lamborghini Huracán Sterrato, což znamená hlínu nebo prach.

Vůz vychází z faceliftovaného modelu Huracán EVO. To znamená, že ho pohání atmosférický benzinový desetiválec o objemu 5,2 litru. Sílu 640 koní posílá na všechna čtyři kola. K dispozici je i systém vektorování točivého momentu. Až potud tedy naprostý standard.

Vývojáři ale prototyp zvedli a to konkrétně o 47 mm. Tím se podařilo zvýšit nájezdový úhel o jedno procent vpředu a o 6,5 procenta vzadu. Rozchod kol byl rozšířen o 30 mm a s 20“ balonovými pneumatikami bude auto klouzat po prašných cestách jako po másle. Přidejme k tomu LED světlomety, ochranu do terénu a výsledkem je zajímavý vůz. Inu, podívejte se v galerii sami.